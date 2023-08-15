Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» представил программу «Взгляд на Восток»

Программа фестиваля:

Спектакль «Лягушки» от псковского академического театра драмы имени Пушкина поставлен по книге нобелевского лауреата, известнейшего современного китайского прозаика Мо Яня, и является первой театральной инсценизацией этого романа. Действие происходит в Китае с 1950-х годов до начала XXI века. Спектакль рассказывает о сложной проблеме нравственного выбора врача между профессиональным долгом и велением совести, о вечно актуальной для всего человечества теме – ценности жизни ребенка. Спектакль пройдет 6 октября.

В постановке «Араш» национального драматического театра имени Басангова (Республика Калмыкия, Элиста) наряду с реальными историческими лицами действуют герои калмыцкого эпоса. Режиссер Борис Манджиев создал спектакль-реквием, в котором через судьбу одной семьи показана трагедия всего калмыцкого народа, 28 декабря 1943 года депортированного в Сибирь. В спектакле звучат народная калмыцкая музыка и песни. О чем они? О степных просторах Калмыкии, о весенних цветущих лугах, о жарком лете, о тюльпанах — обо всем, что Араш еще помнит и что ему не суждено больше увидеть. Спектакль пройдет 7 октября.

Небольшой рассказ известного писателя Рюноске Акутагавы переведен с японского языка на якутский режиссером Сергеем Потаповым, которого недаром называют «якутским Тарантино» за любовь к смешению жанров, творческому эксперименту и размышлению о смерти. В центре сюжета «В чаще» — расследование убийства. Один труп и три человека, признавшихся в содеянном. Но рана на трупе всего одна, и убийца может быть только один. Сюжетная линия оригинала сохранена, а имена героев и место действия изменены — события происходят в местности, где обитают чукчи Якутии. Спектакль от Государственного театра коренных малочисленных народов Севера (Республика Саха (Якутия), Якутск) пройдет 8 октября.