Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» представил программу «Взгляд на Восток»

За две недели, с 6 по 18 октября, покажут необычные постановки Индии и Ирана, а также спектакли российских театров по произведениям восточных авторов и постановки национальных театров республик страны. В этом году фестиваль переориентировал программу: она пройдет под девизом «Взгляд на Восток».
Программа фестиваля:
Спектакль «Лягушки» от псковского академического театра драмы имени Пушкина поставлен по книге нобелевского лауреата, известнейшего современного китайского прозаика Мо Яня, и является первой театральной инсценизацией этого романа. Действие происходит в Китае с 1950-х годов до начала XXI века. Спектакль рассказывает о сложной проблеме нравственного выбора врача между профессиональным долгом и велением совести, о вечно актуальной для всего человечества теме – ценности жизни ребенка. Спектакль пройдет 6 октября.
В постановке «Араш» национального драматического театра имени Басангова (Республика Калмыкия, Элиста) наряду с реальными историческими лицами действуют герои калмыцкого эпоса. Режиссер Борис Манджиев создал спектакль-реквием, в котором через судьбу одной семьи показана трагедия всего калмыцкого народа, 28 декабря 1943 года депортированного в Сибирь. В спектакле звучат народная калмыцкая музыка и песни. О чем они? О степных просторах Калмыкии, о весенних цветущих лугах, о жарком лете, о тюльпанах — обо всем, что Араш еще помнит и что ему не суждено больше увидеть. Спектакль пройдет 7 октября.
Небольшой рассказ известного писателя Рюноске Акутагавы переведен с японского языка на якутский режиссером Сергеем Потаповым, которого недаром называют «якутским Тарантино» за любовь к смешению жанров, творческому эксперименту и размышлению о смерти. В центре сюжета «В чаще» — расследование убийства. Один труп и три человека, признавшихся в содеянном. Но рана на трупе всего одна, и убийца может быть только один. Сюжетная линия оригинала сохранена, а имена героев и место действия изменены — события происходят в местности, где обитают чукчи Якутии. Спектакль от Государственного театра коренных малочисленных народов Севера (Республика Саха (Якутия), Якутск) пройдет 8 октября.
В спектакле «Бали» от театральной лаборатории «Адишакхти» (Индия, Пудучерри)
есть все, что присуще восточному театру: неповторимая экзотика, таинственность, легендарные герои, полные могущества и мудрости. В основе постановки — отрывок из великого древнеиндийского эпоса «Рамаяна», размышление на тему одного из решающих и интригующих вопросов сюжета. Битва двух знаменитых царей — Бали и Рамы — побуждает зрителя испытывать богатую палитру эмоций, удивляться и восторгаться, сопереживая событиям так, словно они происходят прямо сейчас. Спектакль пройдет 11 октября на Большой сцене.
Постановка «Ничего похожего на Лира» театральной компании «Синематограф» (Индия, Мумбаи)
открывает еще одну грань современного индийского театра — умение взглянуть на классическую драматургию с совершенно иной стороны. Режиссер Раджат Капур известен у себя на родине уникальной способностью видеть комедийное даже в самом трагическом. Он не раз обращался к шекспировским трагедиям («Отелло», «Макбет», «Гамлет»), используя в качестве стилистического приема клоунов. На Международном театральном фестивале имени Чехова с большим успехом прошел спектакль режиссера «Макбет: что сделано, то сделано». Спектакль пройдет 12 октября.
Американский драматург индийского происхождения Раджив Джозеф написал пьесу «Стражи Тадж-Махала» на основе средневекового мифа о создании великолепной мечети. На страже строящегося дворца стоят два друга детства: сирота из трущоб и сын военачальника. В их смешных и абсурдных разговорах раскрывается глубокий и противоречивый мир. Они еще не знают, какие внезапные испытания готовит им судьба. Постановку Московского драматического театра имени Пушкина покажут 14 октября.
Театральный фестиваль пройдет с 6 по 18 октября, полную афишу всех спектаклей можно посмотреть здесь.
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