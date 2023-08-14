Режиссер Александр Баргман представит в театре «Приют комедианта» сразу две премьерные постановки

Первый спектакль на сцене театра на Садовой — «Время и семья Конвей» — покажут 2 и 3 сентября. Драма, напоминающая сценарии Альфреда Хичкока, наполнена переживаниями и мечтами о будущем. А вторую постановку (театральную классику с режиссерским взглядом) — «Бесприданница» — 28 и 29 октября.
Премьерные показы новой редакции спектакля Александра Баргмана «Время и семья Конвей» пройдут 2 и 3 сентября в 19:00.
Спектакль создает напряжение, вызывает острые эмоции и приковывает взгляд зрителей к героям постановки. Он играет и дразнит, а его сюжет напоминает сценарии фильмов Альфреда Хичкока, где зрители переживают за каждый шаг персонажей. Остается только наблюдать, куда приводят мечты и надеяться, что члены семьи Конвей не свернут с намеченного пути.
«Время совершило еще одну петлю, и спектакль "Время и семья Конвей" воскрес и вернулся. В нашей семье "пополнение" — Анна Арефьева, Екатерина Карманова, Арсений Семенов и Олег Сенченко. В этой пьесе и, надеюсь, в спектакле звенит понятие выбора пути, сохранения себя, прислушивания к ближнему, как к части единого целого, формирующего жизнь. Как радостно, что Конвеи теперь будут жить в театре «Приют комедианта"!», — отметил режиссер спектакля Александр Баргман.
Также в театре готовятся представить, премьерные показы спектакля «Бесприданница» по пьесе Александра Островского, которые пройдут 28 и 29 октября.
Режиссер Александр Баргман сделает акцент на невероятной беспощадности, легкости и уничтожающей простоте, с которой люди творят самые жестокие и непростительные вещи. В пресс-службе театра рассказывают, что в постановке будет стремительно все — чувства, слова, действия и даже неминуемая гибель. Эта пьеса — больше, чем драма о любви. Это поиск правды, сила действий, крик отчаяния и борьба во имя чувств.
«Работа над Островским — это всегда мучительная прелесть. У Островского в пьесах всегда есть живая энергия, бьющаяся за жизнь духа, души, свободы. Островский чувственный, знает о любви и про любовь, и пытается бороться за нее во всех своих пьесах, даже если эта любовь обречена на проигрыш. Моя "Бесприданница" не о жертве судьбы, а именно о человеке, борющемся за свободу своих чувств», — подчеркнул Баргман.
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