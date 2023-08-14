Режиссер Александр Баргман представит в театре «Приют комедианта» сразу две премьерные постановки

Премьерные показы новой редакции спектакля Александра Баргмана «Время и семья Конвей» пройдут 2 и 3 сентября в 19:00.

Спектакль создает напряжение, вызывает острые эмоции и приковывает взгляд зрителей к героям постановки. Он играет и дразнит, а его сюжет напоминает сценарии фильмов Альфреда Хичкока, где зрители переживают за каждый шаг персонажей. Остается только наблюдать, куда приводят мечты и надеяться, что члены семьи Конвей не свернут с намеченного пути.

«Время совершило еще одну петлю, и спектакль "Время и семья Конвей" воскрес и вернулся. В нашей семье "пополнение" — Анна Арефьева, Екатерина Карманова, Арсений Семенов и Олег Сенченко. В этой пьесе и, надеюсь, в спектакле звенит понятие выбора пути, сохранения себя, прислушивания к ближнему, как к части единого целого, формирующего жизнь. Как радостно, что Конвеи теперь будут жить в театре «Приют комедианта"!», — отметил режиссер спектакля Александр Баргман.