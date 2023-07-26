Девиз 87-го театрального сезона — «Театр. Здесь и сейчас». «Каждый показ спектакля уникален и всегда создается вместе со зрителем: сегодня эта реплика вызывает бурный смех, а завтра эхом разлетается в тишине зала; контекст каждого дня меняет то, как мы воспринимаем происходящее на сцене. И хотя создатели спектаклей вольны выбирать, в каком времени их героям жить и умирать, театральное искусство неизменно создается современниками для современников. Здесь и сейчас», — отмечают в театре.
Новый сезон «Балтийский дом» открывает сразу двумя премьерами. 4 августа на сцене театра представят музыкальный спектакль «Жестокий роман» по мотивам пьесы Островского «Бесприданница». В постановке звучат композиции Андрея Петрова, а на сцене — сплетаются воедино прошлое и настоящее. По словам режиссера Сусанны Цирюк, пьеса Островского «привлекает абсолютно вневременным сюжетом, сочетанием пронзительного лиризма и жесткой прагматичности».
В этот же день представят «Рок-н-ролл на закате» по пьесе Хейфеца — спектакль к юбилею народной артистки России Татьяны Пилецкой. У героев нет имен, роли «двух одиночеств» играют выдающиеся артисты. Она — легенда петербургской сцены, кумир нескольких поколений зрителей Татьяна Пилецкая, Он — ведущий актер театра и заслуженный артист России Анатолий Дубанов. Их герои знакомятся в студии танцев, однако не имеют ни слуха, ни чувства ритма.
«Но разве не важнее слышать друг друга, а не музыку? И жить, прислушиваясь не к чужому, а только к собственному ритму», — рассуждают о героях спектакля в театре.
Премьеры продолжатся и осенью. 2 сентября на сцене «Балтийского дома» представят спектакль «Пиковая дама» в постановке Натальи Индейкиной. В спектакле сам Александр Пушкин наравне с Германном станет одним из игроков, пытающимся разгадать тайну трех заветных карт: тройки, семерки и туза. После этого и до конца месяца в театре покажут все спектакли с участием Татьяны Пилецкой: «Деревья умирают стоя» (6 сентября), «Семья в подарок» (13 и 30 сентября) и премьера «Рок-н-ролл на закате» (17 сентября). Кульминацией программы к 95-летию актрисы станет юбилейный вечер, который состоится 25 сентября на большой сцене театра.
В декабре зрителей ждут сразу две премьеры. Репертуар большой сцены пополнится спектаклем «Попрыгунья» в постановке Александры Мамкаевой. Это второе обращение режиссера к чеховским рассказам: ее спектакль «Душечка» с большим успехом идет на сцене театра с 2021 года. На малой сцене состоится премьера спектакля «Таня» по одноименной пьесе Арбузова: проникновенная история о жизни и взрослении выбрана для постановки Вацлавом Дембовским. Молодой режиссер заявил о себе в проектах «Экспериментальная сцена. Плюс» и «Белорусская новая драма» в «Балтийском доме», режиссерской лаборатории «Современная пьеса» в театре имени Ленсовета. «Таня» станет первым спектаклем режиссера на сцене нашего театра.
В январе «Балтийский дом» представит совместный проект с Государственным Эрмитажем — спектакль Игоря Коняева «Живые картины блокады» к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Постановка расскажет о хранителях главного музея страны, которые в годы войны продолжали выполнять свою работу: сохранять предметы искусства для потомков и знакомить с ними современников, несмотря ни на что. Премьера состоится 27 января на сцене Эрмитажного театра, затем — «Балтийского дома».
В марте на большой сцене состоится премьера по книге Фицджеральда «Ночь нежна». Спустя ровно 90 лет после публикации культового романа XX века за постановку берется Александр Созонов — главный режиссер Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Спектакль станет его первой работой на сцене «Балтийского дома», однако имя уже знакомо зрителям театра: в 2022 году его постановка «Вторник короткий день» в Сахалинском Международном театральном центре имени Чехова была удостоена премии фестиваля «Балтийский дом».
В июне на сцене театра состоится премьера к 225-летию со дня рождения Пушкина — «Золотой петушок» в постановке режиссера Владимира Жукова. «Яркая сказочная постановка станет настоящим подарком для детей и родителей Петербурга к юбилею классика. Кстати, сама история о Золотом петушке была опубликована в 1834 году — 190 лет назад, так что премьера станет вдвойне юбилейной», — говорят в театре. Еще одна премьера 2024 года — спектакль Анатолия Праудина «Саша, привет!» по роману драматурга, писателя и автора театрального хита «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова, которая состоится в рамках проекта «Экспериментальная сцена. Плюс».
Первый спектакль, который организует театр-фестиваль «Балтийский дом», пройдет уже в начал осени — с 8 по 16 сентября в Мордовии состоится пятый Фестиваль национальных театров России «Театральная осень». С 6 по 21 октября традиционно пройдет XXXIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», тематическое направление которого в этом году определено как «Взгляд на Восток». Свои спектакли привезут театры Индии и Ирана.А Коллективы из Бурятии, Якутии и Калмыкии познакомят зрителей со своим этническим театром. Российские же театры представят свой взгляд на современный, но вместе с тем аутентичный литературный материал стран востока.
В ноябре состоится заключительный третий Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!». Форум подведет итоги юбилейного года драматурга: в афишу войдут лучшие новые постановки по пьесам Островского со всей России. В 2024 году вернется Международный фестиваль моноспектаклей «Монокль». Проект традиционно пройдет в два этапа: петербургский и международный, представив моноспектакли, созданные за последние три года. В апреле состоится XXVI Международный фестиваль русских театров «Встречи в России», который в 2024 году будет посвящен творческому наследию Пушкина.
Заключительным фестивалем сезона станет театральный фестиваль «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», который «Балтийский дом» проведет впервые. Он пройдет в июне и будет посвящен современным сценическим интерпретациям текстов величайшего русского классика на петербургской сцене. Фестивальная афиша будет представлена литературной и театральной программами, а центральные события развернутся 6 июня, в день рождения Пушкина.
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