Новый сезон «Балтийский дом» открывает сразу двумя премьерами. 4 августа на сцене театра представят музыкальный спектакль «Жестокий роман» по мотивам пьесы Островского «Бесприданница». В постановке звучат композиции Андрея Петрова, а на сцене — сплетаются воедино прошлое и настоящее. По словам режиссера Сусанны Цирюк, пьеса Островского «привлекает абсолютно вневременным сюжетом, сочетанием пронзительного лиризма и жесткой прагматичности».

В этот же день представят «Рок-н-ролл на закате» по пьесе Хейфеца — спектакль к юбилею народной артистки России Татьяны Пилецкой. У героев нет имен, роли «двух одиночеств» играют выдающиеся артисты. Она — легенда петербургской сцены, кумир нескольких поколений зрителей Татьяна Пилецкая, Он — ведущий актер театра и заслуженный артист России Анатолий Дубанов. Их герои знакомятся в студии танцев, однако не имеют ни слуха, ни чувства ритма.

«Но разве не важнее слышать друг друга, а не музыку? И жить, прислушиваясь не к чужому, а только к собственному ритму», — рассуждают о героях спектакля в театре.