Место действия постановки — Советский Союз. Студенты едут на картошку и весело проводят там время, знакомятся друг с другом и познают все прелести взрослой жизни. Но одно совершенное преступление переломит их судьбы. «Как хорошие ребята могут превратиться в настоящих зверей? Откуда вообще в людях берется тяга к уничтожению и разрушению? И, самое важное, возможно ли это разрушение оправдать хоть чем-то?» — задаются вопросом создатели спектакля.

Главные роли в постановке Насти Быцань исполняют Женя Санников, Настя Грибова, Миша Касапов/Фрол, Иван Солнцев и Илья Якубовский. Художником спектакля выступила Александра Стрельникова. Предпремьерный показ спектакля «Местные» в формате work&progress пройдет 30 июня в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34.