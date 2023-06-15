«Как вы к нам, так и мы к вам, правильно?» — такой вопрос задает один из героев пьесы автора, который остался практически незамеченным в российском театре.
Место действия постановки — Советский Союз. Студенты едут на картошку и весело проводят там время, знакомятся друг с другом и познают все прелести взрослой жизни. Но одно совершенное преступление переломит их судьбы. «Как хорошие ребята могут превратиться в настоящих зверей? Откуда вообще в людях берется тяга к уничтожению и разрушению? И, самое важное, возможно ли это разрушение оправдать хоть чем-то?» — задаются вопросом создатели спектакля.
Главные роли в постановке Насти Быцань исполняют Женя Санников, Настя Грибова, Миша Касапов/Фрол, Иван Солнцев и Илья Якубовский. Художником спектакля выступила Александра Стрельникова. Предпремьерный показ спектакля «Местные» в формате work&progress пройдет 30 июня в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34.
«Невидимый театр» — независимое театральное объединение, основанное Семеном Серзиным в Петербурге в 2017 году. Спектакли театра показывают в Петербурге, Москве, Нарве, Нижнем Новгороде, Туле и других городах. В сентябре 2021 года «Невидимый театр» получил собственную площадку на Кожевенной линии: п, как заявили «Собака.ru» в театре, теперь «на сакраментальный петербургский вопрос: "Где находится Невидимый театр?" можно ответить твердо и без долгих объяснений: "В Исткабеле. Или на гастролях!"».
Семен Серзин поставил уже более 30 спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Бухареста, Омска, Екатеринбурга, Ярославля и других городов. Основатель и невидимый лидер «Невидимого театра». В 2020 году дебютировал в качестве кинорежиссера с полнометражным фильмом «Человек из Подольска», а в 2021 сыграл главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
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