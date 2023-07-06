Актер Иван Волков: «Театр сейчас нужен, чтобы люди немного побыли в иллюзии»

Иван, вы как‑то ощущаете в себе папу и маму? Кого больше?

Буквально — нет. Но один раз мой брат Коля Волков снимал во ВГИКе свою ди­пломную работу. И мы с Митей Волко­вым — другим братом — играли «В ожи­дании Годо». Когда я посмотрел материал, я увидел, как пластически и физически по­хож на папу брат Митя. Но вдвоем мы про­сто давали папу с голографическим эффек­том. Да, походка, говорят, у меня похожа, и расслабленность, и манера посмотреть-подумать… А темперамент включается ма­мин: папа не работал такими скоростями.

Какие самые первые ваши театраль­ные впечатления?

У меня все, конечно, началось через призму закулисья БДТ, где я очень любил пропадать в цехах. А самое сильное именно театраль­ное впечатление — это, как ни странно, уже в институте, «Смертельный номер», по­ставленный Владимиром Машковым на ма­лой сцене МХТ. Белый, черный, рыжий — история про клоуна, который раздваивался, растраивался.

И вы пошли к Славе Полунину в «сНежное шоу» сразу после оконча­ния института?

В 1997-м закончил, в 1998-м поехал к нему в прямом и переносном смысле «на свет». Я вел спектакли как световик. У Славы та­кой способ: сначала ты входишь техни­ком на сцену, на свет или на звук, а по­том начинаешь потихонечку переползать в творческую часть. Я полностью окунул­ся в ту жизнь, играл сперва Зеленого, потом Желтого. После ГИТИСа была такая жажда клоунады! Там мы пытались играть Досто­евского, ничего не понимая, ощущая только беспомощность. Плюс нам запрещали вся­кую результативность. А когда попал к По­лунину — там как раз была школа «лети вперед ногами», включайся сразу. Это дало мне и тело, и выразительные средства, мне хотелось соединить клоунаду с основами драматической школы, чтоб одно дополняло другое. И вот только к 50‑летию это начина­ет как‑то осуществляться.

А почему вы ушли из шоу?

Обратная история. В какой‑то момент я по­нял, что теряю навыки драматического: могу кривляться, хлопотать лицом. И появился страх. Конечно, быть дублером Сла­вы почетно, но какая перспектива? А тут возникло приглашение от Галины Борисов­ны Волчек на ввод в «Три сестры», играть Андрея Прозорова. Я зацепился за это, что­бы немножко вспомнить драматический те­атр, совмещал «Современник» и Полуни­на. Но к клоунской истории по-настоящему я был не очень готов. Если погружаться в ту жизнь — то честно, а это почти цыган­ский, отшельнический образ жизни, семья, готовая к кочевью… Некоторое время мне удавалось совмещать, но потом стало понят­но, что придется делать выбор.