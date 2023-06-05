Главным режиссером Александринского театра назначен Никита Кобелев

Валерий Фокин Художественный руководитель Александринского театра — о назначении Никиты Кобелева: Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев. Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре. Он поставил на Новой сцене спектакль «Тварь», который с успехом прошел на гастролях в Москве и с аншлагами идет у нас. Следующей его работой в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого «Воскресение».

Никите Кобелеву 36 лет. Он окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 2011 году. В 2012-2021-х работал штатным режиссером Театра имени Маяковского, где выпустил более десяти спектаклей — в том числе «Любовь людей», «Девятьподесять», «Враг народа», «Бердичев», «Декалог на Сретенке», «Последние», «Кавказский меловой круг», «Человек, который принял жену за шляпу» и «Обыкновенная история». Режиссер уже работал с петербургскими театрами — в его послужном списке постановки для ТЮЗа имени Брянцева. Также спектакли Кобелева можно было увидеть с Центре имени Мейерхольда и Театре Наций.

Николай Рощин был главным режиссером Александринского театра с сентября 2016 года по июнь 2023-го. В числе его работ постановщика — «Старая женщина высиживает» по пьесе Тадеуша Ружевича, «Ворон» по пьесе Карло Гоцци, «Баня» по пьесе Владимира Маяковского, «Сирано де Бержерак» в собственной сценической редакции, «Дети солнца» по пьесе Максима Горького и «Отелло» по пьесе Шекспира. По словам Валерия Фокина, Рощин «сделал много важного и полезного» для Александринского театра на посту его главного режиссера. После назначения Никиты Кобелева он продолжит работу в театре как штатный режиссер и сценограф.