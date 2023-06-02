Елена Павлова представит «Чайку» по мотивам Чехова в черном зале Новой сцены

Это первая работа режиссера в Александринском театре с артистами труппы. Предыдущий ее опыт — спектакль «Вишневый сад» — был создан для негосударственных театров Петербурга, не имеющих своих сцен. Время действия «Чайки» — условное сейчас или всегда, вне бытовых примет и подробностей. Несмотря на это, чеховский текст будет явлен в спектакле почти в полном объеме, с незначительными купюрами.
Как рассказали «Собака.ru» в Александринке, чеховская «Чайка» — важнейший для театра драматургический текст. Именно на Александринской сцене состоялась премьера пьесы в 1896 году, затем к «Чайке» неоднократно возвращались — от постановки Михаила Дарского (1902) до спектакля Кристиана Люпы (2007).
«Провал премьеры "Чайки" был отрефлексировал театром на уровне научных исследований — в книгах историка театра, театроведа Александра Чепурова "Александринская «Чайка»" и "А.П. Чехов и Александринский театр на рубеже XIX и XX веков". А в 2021 году на фестивале молодых петербургских режиссеров в программе "Другая сцена" и в форме спектакля — "Чехов уходит из театра", жанр которого режиссер Владислав Тутак определил как "поездка в лифте по следам одного громкого провала"», — отмечают в театре.
Елена Павлова не рефлексирует на тему сценической истории «Чайки», для нее чеховский текст — не профессиональная драма про театр и литературу и не костюмная постановка с привязкой к конкретной эпохе. Она «читает» Чехова языком саундрамы: в музыкальное полотно спектакля вплетены и композиции, специально созданные для спектакля Олегом Гудачевым, и хиты советско-российской эстрады, через которые себя идентифицируют персонажи, которые прочно засели в массовом сознании, которые в каком-то смысле являются частью культурного кода.
В постановочной команде спектакля художник Светлана Тужикова, отвечающая за сценографию и костюмы, композитор Олег Гудачев, художник по свету Эмиль Авраменко, видеохудожник Михаил Иванов, репетитор по вокалу Любовь Штарк, ассистент композитора Анна Вишнякова, выпускающий продюсер Дарья Зотова и помощник режиссера Дарья Куликова.
Премьеру репетируют Ольга Белинская (Ирина Николаевна Аркадина), Иван Ефремов (Константин Треплев), Александр Лушин (Пётр Николаевич Сорин), Анастасия Пантелеева (Нина Заречная), Сергей Еликов (Илья Афанасьевич Шамраев), Александра Большакова (Полина Андреевна), Мария Лопатина (Маша), Андрей Матюков (Борис Алексеевич Тригорин), Игорь Мосюк (Евгений Сергеевич Дорн) и Валентин Захаров (Семен Семенович Медведенко).
Премьера спектакля Елены Павловой «Чайка» по мотивам пьесы Чехова состоится 12, 13 и 18 июня 2023 года в Черном зале Новой сцены Александринского театра. Подробности можно найти здесь.
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