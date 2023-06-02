Елена Павлова представит «Чайку» по мотивам Чехова в черном зале Новой сцены

Как рассказали «Собака.ru» в Александринке, чеховская «Чайка» — важнейший для театра драматургический текст. Именно на Александринской сцене состоялась премьера пьесы в 1896 году, затем к «Чайке» неоднократно возвращались — от постановки Михаила Дарского (1902) до спектакля Кристиана Люпы (2007).

«Провал премьеры "Чайки" был отрефлексировал театром на уровне научных исследований — в книгах историка театра, театроведа Александра Чепурова "Александринская «Чайка»" и "А.П. Чехов и Александринский театр на рубеже XIX и XX веков". А в 2021 году на фестивале молодых петербургских режиссеров в программе "Другая сцена" и в форме спектакля — "Чехов уходит из театра", жанр которого режиссер Владислав Тутак определил как "поездка в лифте по следам одного громкого провала"», — отмечают в театре.