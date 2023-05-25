Музыкальную притчу «Сказка странствий» по мотивам фильма Александра Митты представит театр «Карамболь»

Художественный фильм-притча Александра Митты «Сказка странствий» вышел на большие экраны 40 лет назад — в 1983 года. Специально для детского музыкального театра «Карамболь», вместе со своим соавтором Евгением Миттой режиссер он создал пьесу — театральную версию «Сказки странствий».

История о двух сиротах, брате и сестре Мае и Марте, начинается в Рождество. Завершается она более чем через 10 лет, которые сестра ищет украденного в Рождество маленького брата, наделенного способностью чувствовать золото под землей. Множество приключений, случившихся с Мартой за долгие годы поиска — целая жизнь в долгих странствиях, встречах и испытаниях. Главное событие, произошедшее в период скитания Марты — это знакомство с ученым Орландо, который делает ряд открытий, основное из которых гласит: весь мир — единый организм, связанный неразрывными законами Природы, и, значит, все люди тоже связаны между собой и должны жить в дружбе и любви.

Эпидемия чумы уносит жизнь Орландо, но его душа возрождается во взрослом Мае, наконец найденном Мартой. Мечту о полете над безысходностью и серостью, о которой когда-то Марте рассказал Орландо, воплотит в жизнь юноша Май, потерявший способность находить золото, но сумевший вместе с Мартой понять в жизни что-то главное.

Автором идеи проекта и музыкальной редакции выступила Ирина Брондз — основатель театра «Карамболь», которая уже перенесла на театральную сцену«Шербурские зонтики» (или «Мэри Поппинс, до свидания!»). Премьерные показы «Сказки странствий» пройдут 25 июня, а также 1 и 2 июля на сцене ДК имени Ленсовета.

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