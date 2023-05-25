Театр Lusores представит «Зангези» по Велимиру Хлебникову — спектакль о человеке, который мечтал создать идеальный мир

И о мечте, ради которой он готов был бросить вызов богам и стихиям мира.
Спектакль режиссера Александра Савчука — лауреата премий «Золотой Софит» и «Прорыв», победителя международных театральных фестивалей и куратора Лаборатории нового театра — продолжает линию, начатую спектаклем «Синфония №2», но уводит из природы «без-умия» в природу «за-уми». Постановка «Зангези» по футуристической поэме русского поэта Велимира Хлебникова — о человеке, который мечтал создать идеальный мир счастья без кровопролития, и о мечте, ради которой он готов был бросить вызов богам и стихиям мира. Роли в спектакле исполняют Александр Кошкидько, Анна Прохорова, Виктория Евтюхина, Дарья Соколова и сам Александр Савчук.
«Lusores — петербургский независимый театр или, как выражаются критики, «самобытный, странный и очень талантливый коллектив», транслирующий дух современности, стиль русского авангарда и содержание концептуального перформанса. «Зангези» — это энергия, заложенная в столкновении несовместимых слов и фонем, атомная реакция, взрывающая поэтическую строку изнутри», — отмечают в пространстве «Третье место», которое примет спектакль.
Основатель культурного пространства «Третье место»:
Летний театральный сезон в «Третьем месте» уже стартовал первым спектаклем антологии русского авангарда «СиНфония N2», которую в руинированных стенах Белого зала успешно представил независимый театр Lusores. А поскольку петербуржцы любят не просто декаденствовать, а декадентстовать культурно, то мы запланировали еще четыре спектакля антологии русского авангарда Lusores в новом театральном сезоне, которые, мы уверены, станут значимым продолжением вечерней жизни независимого, демократичного и зачастую вполне мечтательного сообщества гостей «Третьего места» этим небезоблачным летом в Санкт-Петербурге.
Показ спектакля «Зангези» пройдет 27 мая в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62. Подробности можно найти здесь.
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