Выставка к юбилею актрисы Марины Солопченко открылась в Театральной библиотеке

Марина Солопченко родилась в 1963 году в Ленинграде в семье профессора Политехнического университета имени Петра Великого Геннадия Солопченко и инженера Юлии Кашиной. В школьные годы занималась музыкой и хореографией, до поступления в Ленинградский Театральный институт училась в Политехническом институте и посещала «Театр-студию 10/16» при нем — под руководством режиссера Валерия Суслова.

В 1987 году Солопченко окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии по классу профессора Аркадия Кацмана, ее выпускной работой стала роль Ирины в «Трех сестрах» Чехова. В 1987-1988-х годах работала в Малом драматическом театре, в 1988-1997-х — Театре юных зрителей имени Брянцева. С 1997 года участвует в спектаклях «Приюта Комедианта», Большого театра кукол, театра «На Литейном», театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Пушкинского Театрального Центра и «Белого театра».

Среди самых ярких театральных работ Марины Солопченко — Соня Мармеладова в спектакле Григория Козлова «Преступление и наказание», Нора в одноименной постановке Михаила Бычкова по Генри Ибсену, Турандот в спектакле Андрея Могучего «Pro Turandot» и Бланш Дюбуа в «Трамвае «Желание»» Михаила Бычкова для театра «Приют Комедианта». В качестве режиссера Солопченко ставила «Электровоз ВЛ 10» по стихотворным текстам Дмитрия Данилова в театре Karlsson Haus и «Три сестры. Игра в солдатики» по пьесе Чехова и биографиям сестер Бронте в «Мастерской» Григория Козлова.

На выставке, которая открылась в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке на улице Зодчего России, 2, зрителей познакомят с «многогранным проявлением таланта актрисы». В экспозиции представлены афиши, фотографии сцен из спектаклей разных лет, фотоработы и куклы, выполненные руками Марины Солопченко. Выставка «…Я просто актриса» открыта с 24 мая по 23 августа 2023 года. Вход свободный.

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