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Театр

Елизавета Боярская и Евгений Серзин примут участие в вечернем утреннике для взрослых. Это концерт «Невидимого театра» в поддержку фонда «Помощь»

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По словам режиссера и автора идеи Таисии Вилковой, его цель — «вспомнить, как это приятно — радоваться простым вещам».

В вечернем утреннике для взрослых участвуют актеры «Невидимого театра» Ваня Пинженин, Евгений Серзин, Андрей Пирог, Марина Даминева, Алена Митюшкина, Арсений Семенов, Вова Карпов и Катя Ложкина-Белевич. Но будут и специальные гости — Елизавета Боярская, ВАССА, Митя Белякин («Shuba Leontieva»), Слава Коробицин, Серега Цуканов, Элизабет Ланкастер и Вова Архипов из «Sound of Soma»), Аня Петросян («Сестра Петра»), Слава Дусенко, Мария Ряжских и сама Таисия Вилкова.

«Мы соберемся, чтобы спеть песни, которые мы так любили, когда были маленькими. Вспомним, как это приятно — радоваться простым вещам. И что мечтать стоит — по-крупному, а менять мир всегда нужно — начиная с себя. Будет весело, немножко грустно, уютно, громко и дружно», — говорит Вилкова.

Вечерний утренник для взрослых детей пройдет 1 июня в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34. Подробности можно найти здесь

Благотворительный фонд «Помощь» помогает детям и взрослым в борьбе с тяжелыми диагнозами и трудными жизненными обстоятельствами по всей России. Задачи фонда — осуществление благотворительной деятельности, направленной на эффективную помощь детям и взрослым с оформленной инвалидностью; улучшение качества жизни и здоровья, а также материального положения социально незащищённых категорий граждан; увеличение продолжительности жизни неизлечимо больных.

«Невидимый театр» — независимое театральное объединение, основанное Семеном Серзиным в Петербурге в 2017 году. Спектакли театра идут на площадках Петербурга, Москвы, Нарвы, Нижнего Новгорода, Тулы и других городов. Семен Серзин поставил уже более 30 спектаклей, в 2020 году дебютировал в качестве кинорежиссера с полнометражным фильмом «Человек из Подольска», а в 2021 сыграл главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

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