Японский режиссер Мотои Миура представит в БДТ «Преступление и наказание» о «снах и страданиях» Родиона Раскольникова

Елена Горфункель

Театровед, историк театра — о спектакле «Преступление и наказание»:

В каждой реплике этого спектакля мы слышим русскую речь и текст Достоевского, только в неожиданной аранжировке. Мы видим сразу же узнаваемых персонажей, только в жесткой раскадровке. Мы понимаем, что разночтений романа о преступлении и наказании между японцами и нами нет. Есть интерпретация, но разве многочисленные инсценировки романа у нас не были вариантами трактовок содержания и финала этого вполне загадочного произведения?

К тому же сценическое решение Миуры-сана содержит столько приязни к русской культуре, что мы готовы принять ее тонко и точно увиденные знаки: петербургский брандмауэр задника; назойливые крики чаек в многократно повторяемых актерами как затакты реплик «а», «о»; колокольные звоны из глубины петербургских пространств; брожение на Сенной, на Гороховой, на Столярном, - словом везде, где бродил Родион Романович Раскольников. Хотя занята в спектакле не большая массовка, а всего-то чуть больше десятка актеров.

Может быть, удивит нас особое значение рук в этой режиссуре – широкие жесты, указующие, уличающие, останавливающие «длани» и «персты», руки-вопросы, руки-ответы, руки-страдания, руки-утешения...Где-то здесь точка схода японской театральной традиции и русского театрального психологизма.