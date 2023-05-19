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Театр

Японский режиссер Мотои Миура представит в БДТ «Преступление и наказание» о «снах и страданиях» Родиона Раскольникова

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Ранее постановщик работал с пьесами Антона Чехова: его «Чайку» театр «Читэн» (Киото) представлял на гастролях в Большом драматическом театре имени Товстоногова в 2016 году, а «Дядю Ваню» — в 2019-ом.

Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина

Как рассказали «Собака.ru» в БДТ, спектакль «Преступление и наказание» поставлен Миурой с артистами театра — и в непосредственной близости от мест, где разворачивается действие классического романа. Окрестности Сенной площади художник Итару Сугияма представил в виде кирпичной стены, напоминающей брандмауэр доходного дома, в дверях которого появляются и исчезают герои Достоевского.

Роман Достоевского режиссер решает как головоломку, создавая по его мотивам собственное музыкально-поэтическое произведение. История преступления и наказания рассказывается в спектакле ретроспективно, из точки пробуждения, возвращения главного героя к жизни. Это мучительный путь Родиона Раскольникова от человека идеи, интеллекта, попавшего в капкан собственной теории — к человеку сердца, готовому принять мир и людей в этом мире.

Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Мотои Миура

Режиссер — о постановке «Преступление и наказание» для БДТ:

В Японии, как и в России, стыдно признаться, что ты не читал «Преступление и наказание». По Достоевскому очень интересно ставить спектакли, потому что у него много интересных идей, которые разматываются как клубок, и каждый раз выясняешь для себя что-то новое. И я в очередной раз убеждаюсь, что тема преступления и наказания очень современна. За эти двести лет человечество не изменилось — люди все те же. Я считаю, что Достоевский — один из самых выдающихся мыслителей в мире. Он не только русский писатель. Достоевский настолько значителен, что перерос все границы и принадлежит всем. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы моя постановка была близка зрителям не только в Японии и в России, но вообще по всему миру.

Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Изображение предоставлено пресс-службой БДТ. Фото Стаса Левшина
Елена Горфункель

Театровед, историк театра — о спектакле «Преступление и наказание»:

В каждой реплике этого спектакля мы слышим русскую речь и текст Достоевского, только в неожиданной аранжировке. Мы видим сразу же узнаваемых персонажей, только в жесткой раскадровке. Мы понимаем, что разночтений романа о преступлении и наказании между японцами и нами нет. Есть интерпретация, но разве многочисленные инсценировки романа у нас не были вариантами трактовок содержания и финала этого вполне загадочного произведения?

К тому же сценическое решение Миуры-сана содержит столько приязни к русской культуре, что мы готовы принять ее тонко и точно увиденные знаки: петербургский брандмауэр задника; назойливые крики чаек в многократно повторяемых актерами как затакты реплик «а», «о»; колокольные звоны из глубины петербургских пространств; брожение на Сенной, на Гороховой, на Столярном, - словом везде, где бродил Родион Романович Раскольников. Хотя занята в спектакле не большая массовка, а всего-то чуть больше десятка актеров.

Может быть, удивит нас особое значение рук в этой режиссуре – широкие жесты, указующие, уличающие, останавливающие «длани» и «персты», руки-вопросы, руки-ответы, руки-страдания, руки-утешения...Где-то здесь точка схода японской театральной традиции и русского театрального психологизма. 

Премьерные показы спектакля «Преступление и наказание» в режиссуре Мотои Миура пройдут на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова 27, 28 и 31 мая, а также 1 и 29 июня. Подробности можно найти здесь

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