Уличные спектакли одного режиссера покажут на фестивале в честь дня рождения театра «Странствующие куклы господина Пэжо»

В центральном парке культуры и отдыха имени Кирова покажут около 20 постановок, а также выступят петербургские уличные театры, музыканты и другие друзья Пэжо — старейшего в Петербурге профессионального уличного театра.
Спектакль "Месяцы", театр "Странствующие куклы господина Пэжо"
Фестиваль «День рождения театра "Странствующие куклы господина Пэжо"» — ретроспектива деятельности режиссера и художественного руководителя театра Анны Шишкиной, которая также известна как Матушка Медоуз. На фестиваль приедут театры из других городов России, для которых ставила Анна — театр Легкие крылья (Альметьевск) со спектаклями «Этно» и «Албасты», курганский «Гулливер» покажет работу «МАЙD in УRAL», а ВАУ-театр из Воронежа привезет «Как Царь Петр чего-нибудь там». Сам театр Пэжо сыграет «Музеум» и «Месяцы» — последнюю постановку покажут в Никольских рядах 26 мая.
Спектакль "Музеум, театр "Странствующие куклы господина Пэжо"
На фестивале выступят петербургские уличные театры, музыканты и другие друзья Пэжо: Ира Малышенко со спектаклем «Воробче», Андрей Кислицин с представлением «Двойное Непостоянство», Павел Алехин покажет «Авабука», Театр «НоС» сыграет «Что за репка в теремке», а Театр Летающих Вещей — «Сказки наизнанку», театр «Небесные бродяги» представит «Домовой», театр «СоЛу» — спектакль «Картонные», а театр «Вокруг» — спектакль «Лунь».
"Упсала-Цирк"
В программе также «Карнавал» от единственного в мире цирка для хулиганов «Упсала-Цирка», «Улитная рапсодия» театра «Комик-Трест», «Синема» «Театра имени Которого Нельзя Называть» и «Это ж опера!» Хора Дурацкого. Завершится фестиваль концертом оркестра Acid Hasid, который играет музыку в стилях Gipsy, klezmer, balkan и oriental.
Спектакль "Албасты", театр "Легкие Крылья"
Основная программа пройдет в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове 27 и 28 мая. Торжественное открытие пройдет в формате театрально-карнавального шествия: в 12:00 все участники фестиваля пройдут от Музея стекла до Конюшенного корпуса. В этот же день будет сыгран спектакль «Как Царь Петр чего-нибудь там», посвященный основателю Петербурга.
В параллельной программе представлены как познавательные, так и развлекательные блоки. 27 и 28 мая с фестиваля можно будет отправить «Карнавальной почтой» открытки с изображением персонажей театра родным и друзьям, а также создать свой оригинальный образ в «Мастерской карнавальных костюмов». А в период с 22 по 26 мая можно будет посетить различные мастер-классы, лекции и семинары.
Фестиваль «День рождения театра "Странствующие куклы господина Пэжо"» пройдет с 22 по 28 мая. Подробности программы можно найти здесь.
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