Уличные спектакли одного режиссера покажут на фестивале в честь дня рождения театра «Странствующие куклы господина Пэжо»

Основная программа пройдет в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове 27 и 28 мая. Торжественное открытие пройдет в формате театрально-карнавального шествия: в 12:00 все участники фестиваля пройдут от Музея стекла до Конюшенного корпуса. В этот же день будет сыгран спектакль «Как Царь Петр чего-нибудь там», посвященный основателю Петербурга.

В параллельной программе представлены как познавательные, так и развлекательные блоки. 27 и 28 мая с фестиваля можно будет отправить «Карнавальной почтой» открытки с изображением персонажей театра родным и друзьям, а также создать свой оригинальный образ в «Мастерской карнавальных костюмов». А в период с 22 по 26 мая можно будет посетить различные мастер-классы, лекции и семинары.

Фестиваль «День рождения театра "Странствующие куклы господина Пэжо"» пройдет с 22 по 28 мая. Подробности программы можно найти здесь.

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