26 спектаклей покажут на фестивале ТЮЗа имени Брянцева. Это — самая обширная программа за все годы

Во внутренней программе фестиваля пройдут лекции и драматургическая арт-лаборатория «Молодежь. Театр. Lab. Палитра – 2023» под руководством Александра Вислова, а также круглый стол с участием ведущих режиссеров и театроведов — модератором встречи станет режиссер Иван Пачин. В офф-программе фестиваля «Студенты, студенты, студенты» состоятся показы спектаклей учащихся театральных вузов Москвы (ГИТИС, актерский курс Нонны Гришаевой) и Ирана (Университет Шахида Чамрана).

XXIV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева пройдет с 24 мая по 1 июня 2023 года. Подробности программы можно найти здесь.

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