26 спектаклей покажут на фестивале ТЮЗа имени Брянцева. Это — самая обширная программа за все годы

Концепция фестиваля в этом году — поиск современной драматургии и новые режиссерские интерпретации классики в театрах для молодежной аудитории.
Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева в этом году пройдет в 24-й раз. В программе 26 спектаклей — 18 российских театров и 8 зарубежных: это, как рассказали «Собака.ru» организаторы, «самая насыщенная афиша за всю историю фестиваля». Свои постановки представят Сергей Женовач, Алексей Франдетти, Анатолий Ледуховский, Олег Рыбкин, Анджей Бубень, Григорий Лифанов, а также молодые режиссеры Тимур Кулов, Георгий Цнобиладзе, Иван Орлов, Айдар Заббаров, Павел Зобнин и другие.
«Пиковая дама» Сергея Землянского
Помимо основной площадки в ТЮЗе, показы спектаклей пройдут в Эрмитажном театре, Малом драматическом театре — Театре Европы, Александринском театре, Театре имени Ленсовета, Молодежном театре на Фонтанке, а также Театре имени Комиссаржевской. Торжественное открытие фестиваля состоится 24 мая — в 19:00 на большой сцене ТЮЗа покажут «Пиковую даму», поставленную режиссером и хореографом Сергеем Землянским для екатеринбургского Театра юных зрителей. Отказавшись от вербального языка в пользу пластической драматургии, режиссер поставил яркий и экспрессивный спектакль, в котором история Германна, Лизы и старой графине рассказывается зрителям без слов.
Спектакль «Амаль», Национальный театр Ирака
Во внутренней программе фестиваля пройдут лекции и драматургическая арт-лаборатория «Молодежь. Театр. Lab. Палитра – 2023» под руководством Александра Вислова, а также круглый стол с участием ведущих режиссеров и театроведов — модератором встречи станет режиссер Иван Пачин. В офф-программе фестиваля «Студенты, студенты, студенты» состоятся показы спектаклей учащихся театральных вузов Москвы (ГИТИС, актерский курс Нонны Гришаевой) и Ирана (Университет Шахида Чамрана).
XXIV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева пройдет с 24 мая по 1 июня 2023 года. Подробности программы можно найти здесь.
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