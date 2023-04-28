Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнева и Денис Мацуев отметят 10-летие новой сцены Мариинского театра

Мариинский театр

О новой сцене:

Строили новую сцену Мариинского театра при участии канадского архитектурного бюро Diamond & Schmitt. Прообразом Мариинского-2 можно считать спроектированный им Центр исполнительских искусств Four Seasons в Торонто, открытый в 2006 году. От канадского собрата в Мариинском-2 — открытость городу и миру. За стеклянными фасадами видно публику, прогуливающуюся по фойе перед спектаклем или в антрактах. Вечером подсвеченные стены зала, облицованные медовым ониксом, мерцают в темноте улицы как магическое золото Рейна. В отличие от исторической сцены Мариинского новое здание более демократично, прозрачно и просторно, но яркие акценты — кристаллы Swarovski и стены из оникса — придают интерьерам фойе нарядность и эффектность. Помимо оникса в отделке использованы гранит, мрамор и юрский известняк — любители аммонитов и белемнитов с удовольствием находят на стенах окаменелости юрского периода, которым сотни миллионов лет.