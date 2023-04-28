Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнева и Денис Мацуев отметят 10-летие новой сцены Мариинского театра

Гала-концерт соберет на одной сцене главных звезд театра.
Новую сцену открыли 10 лет назад — 2 мая 2013 года, в день 60-летия художественного руководителя-директора театра Валерия Гергиева. За эти годы в стенах Мариинского-2 состоялось более 3 тысяч спектаклей и концертов, которые посетили около 5 миллионов зрителей зрителей. Здесь впервые представили 76 опер и балетов: 52 спектакля были представлены на большой сцене, 24 — в камерных залах.
О новой сцене:
Строили новую сцену Мариинского театра при участии канадского архитектурного бюро Diamond & Schmitt. Прообразом Мариинского-2 можно считать спроектированный им Центр исполнительских искусств Four Seasons в Торонто, открытый в 2006 году. От канадского собрата в Мариинском-2 — открытость городу и миру. За стеклянными фасадами видно публику, прогуливающуюся по фойе перед спектаклем или в антрактах. Вечером подсвеченные стены зала, облицованные медовым ониксом, мерцают в темноте улицы как магическое золото Рейна. В отличие от исторической сцены Мариинского новое здание более демократично, прозрачно и просторно, но яркие акценты — кристаллы Swarovski и стены из оникса — придают интерьерам фойе нарядность и эффектность. Помимо оникса в отделке использованы гранит, мрамор и юрский известняк — любители аммонитов и белемнитов с удовольствием находят на стенах окаменелости юрского периода, которым сотни миллионов лет.
В гала-концерте, приуроченном к 10-летию Мариинского-2, примут участие Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнёва, Денис Мацуев, Михаил Петренко, Сергей Скороходов, Алексей Марков, Роман Бурденко, Ариунбаатар Ганбаатар, Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Владимир Шкляров, Мария Ширинкина, Константин Зверев, Рената Шакирова, Кимин Ким, Страдивари-ансамбль и Симфонический оркестр Мариинского театра. Гала-концерт состоится 2 мая, начало в 19:00.
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