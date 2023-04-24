Артефакты спектаклей по пьесам Островского покажут в Александринском театре. Это выставка «Картина русской жизни»

В экспозиции представлены не только изобразительные материалы — портреты, зарисовки сцен, фотографии, эскизы декораций и костюмов, связанных с постановками пьес драматурга, но также костюмы, бутафория и реквизит, отражающие характер спектаклей.
В числе экспонатов — костюмы из спектаклей «Гроза» (1916), «Правда — хорошо, а счастье лучше» (1958) и «Последняя жертва» (1971) Всеволода Мейерхольда, «Вражья сила» Федора Шаляпина (1920), «За чем пойдешь, то и найдешь» Исая Зонне (1934), «Бесприданница» Николая Симонова (1936), «Лес» Владимира Кожича (1948) и «Гроза» Владимира Эренберга (1963). Также в экспозиции представлены ситцевые платья 1880-х годов, использовавшиеся как костюмы второстепенных персонажей в постановках по Островскому.
Экспозицию в фойе Новой сцены дополняет видеоролик, созданный на основе архивных материалов: эскизов декораций и костюмов, старинных афиш, фотографий, фрагментов видеозаписей спектаклей 1990-х — начала 2000-х годов.
О наследии Александра Островского:
Национальный драматический театр России — легендарный Александринский театр расположен на площади, носящей имя великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. И это не случайно. На александринской сцене за всю ее историю было осуществлено более 250 постановок пьес классика русской драмы. В этих постановках принимали участие практически все великие мастера актерского искусства: Мария Савина, Пелагея Стрепетова, Вера Мичурина-Самойлова, Владимир Давыдов, Константин Варламов, Вера Комиссаржевская, Юрий Юрьев, Екатерина Корчагина-Александровская, Николай Симонов, Николай Черкасов, Елизавета Тиме, Юрий Толубеев, Игорь Горбачев, Нина Ургант и другие.
Выставка «Картина русской жизни. Александринское наследие А.Н. Островского» открыта в Царском фойе Основной сцены и в фойе Новой сцены.
12+
Комментарии (0)