Артефакты спектаклей по пьесам Островского покажут в Александринском театре. Это выставка «Картина русской жизни»

В числе экспонатов — костюмы из спектаклей «Гроза» (1916), «Правда — хорошо, а счастье лучше» (1958) и «Последняя жертва» (1971) Всеволода Мейерхольда, «Вражья сила» Федора Шаляпина (1920), «За чем пойдешь, то и найдешь» Исая Зонне (1934), «Бесприданница» Николая Симонова (1936), «Лес» Владимира Кожича (1948) и «Гроза» Владимира Эренберга (1963). Также в экспозиции представлены ситцевые платья 1880-х годов, использовавшиеся как костюмы второстепенных персонажей в постановках по Островскому.

Экспозицию в фойе Новой сцены дополняет видеоролик, созданный на основе архивных материалов: эскизов декораций и костюмов, старинных афиш, фотографий, фрагментов видеозаписей спектаклей 1990-х — начала 2000-х годов.