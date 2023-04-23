«Три товарища», «Мертвый город»: жюри «Золотой маски» выбрали лучшие постановки

Лучшим спектаклем большой формы была признана драма «Р» театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, лучшим мюзиклом — «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра».Приз за самую лучшую оперу достался «Мертвому городу» московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, за лучший драматический спектакль малой формы — «Ребенку» воронежского Камерного театра.

В номинациях «Лучший балет» победил «Катарина, или Дочь разбойника» Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, «Лучший спектакль в современном танце» — «Место, которого еще не было» Проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России. Призы за лучшие роли в драме получили Виктория Верберг («Мария Стюарт») и Анатолий Григорьев («Анна Каренина»), в опере — Марина Нерабеева («Мертвый город») и Павел Назаров («Паяцы»), в танцевальной постановке — Елена Свинко («Катарина, или Дочь разбойника») и Георги Смилевски-мл. («Ромео и Джульетта»), в оперетте или мюзикле — Александра Урсуляк и Олег Савцов («Кабаре»).

Награду за лучшую режиссуру оперы получил Владислав Наставшев («Евгений Онегин»), в аналогичной номинации касательно оперетты и мюзикла победил Евгений Писарев («Кабаре»). За лучшую работу балетмейстера-хореографа награжден Слава Самодуров («Танцемания»).