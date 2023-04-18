Фильштинский и Додин проведут открытые мастер-классы в рамках проекта «Другая сцена. Школа» на Новой сцене Александринского театра

В рамках четвертого сезона проекта Александринского театра «Другая сцена», который в этом году проходит под заголовком «Школа» — так как не предполагает экспериментальных постановок и новых театральных работ, — в Медиацентре Новой сцены свои мастер-классы проведут худрук Малого драматического театра-Театра Европы Лев Додин, режиссер и педагог Вениамин Фильштинский, декан факультета актерского искусства и режиссуры РГИСИ Юрий Красовский, музыкальный руководитель Александринского театра Иван Благодер, а также режиссер по пластике Игорь Качаев. В ходе встреч они расскажут о своем творческом пути, педагогическом опыте, о том, какими навыками по их мнению должен обладать профессиональный актер.

«Аудитория проекта — это и широкий круг заинтересованной петербургской публики, театралов, начинающих профессионалов сферы, вход для которых будет бесплатным, по регистрации, и представители национальных театров России, участников, созданной по инициативе Александринского театра Ассоциации Национальных театров, которые будут подключаться и присоединяться к прямым трансляциям мастер-классов в режиме онлайн», — отмечают на Новой сцене.

Посетить встречи можно бесплатно по предварительной регистрации. Первая пройдет уже сегодня — в 13:00 перед присутствующими выступит Вениамин Фильштинский. Сохраняется и обязательный для «Другой сцены» онлайн-формат — прямые трансляции всех мастер-классов будут проходить в группе театра ВКонтакте.

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