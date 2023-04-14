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В Центре Курехина представят микрооперу по стихам Ры Никоновой — центральной фигуры русского авангарда 70-х

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Артисты театра «Lusores» узнали о ней и поняли, что это нужно поставить. Начали читать — и поняли, что это нужно петь.

Центр Курехина

Российская поэтесса и художница авангардного направления Ры Никонова занималась текстовой и визуальной поэзией, а также мэйл-артом — видом современного изобразительного искусства, применяющим почтовые марки и другие почтовые материалы как изобразительные средства. Публиковалась в специализированных изданиях по современному искусству в Германии, Италии, Австрии, с 1991 года — в российской периодике. Вместе со своим мужем Сергеем Сигеем она основала самиздатовские журналы «Транспонанс» и «Дабл», а также удостоилась премии Андрея Белого за 1998 год в номинации «За особые заслуги».

Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, микроопера «РЫ» меньше всего похожа на традиционный спектакль по поэзии. «Кипучая энергия центральной фигуры русского авангарда 70-х на сцене обрела форму инобытийной клоунады: «немыслимые вокализы, пластика марионеток, гомерически смешно, хтонически жутко».

«В этом образном потоке на фоне красного занавеса, на самом деле, нет ничего лишнего. «Lusores» отказываются от нарратива в пользу того-самого ассоциативного, поэтического театра», — отмечают в Центре Курехина.

Центр Курехина
Центр современного искусства имени Сергея Курехина

О творчестве Ры Никоновой и микроопере «РЫ»:

Ры Никонова писала странные стихи. Ры Никонова придумала поэзию, от которой волосы становятся дыбом. Ры Никонова прорывалась к подлинным смыслам. Ры Никонова писала гениальные стихи.

Микроопера открывает в этой поэзии простоту и ясность. Через причудливую форму Ры Никонова выходила на смыслы подлинно универсальные и общечеловеческие. На те смыслы, для которых никогда не получается подобрать точных слов. На смыслы, о которых невозможно говорить. Потому что о них можно только петь.

Микрооперу «РЫ» в постановке авангардного театра «Lusores» представят 14 апреля в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, начало в 20:00. Подробности можно найти по ссылке

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