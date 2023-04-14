В Центре Курехина представят микрооперу по стихам Ры Никоновой — центральной фигуры русского авангарда 70-х

Российская поэтесса и художница авангардного направления Ры Никонова занималась текстовой и визуальной поэзией, а также мэйл-артом — видом современного изобразительного искусства, применяющим почтовые марки и другие почтовые материалы как изобразительные средства. Публиковалась в специализированных изданиях по современному искусству в Германии, Италии, Австрии, с 1991 года — в российской периодике. Вместе со своим мужем Сергеем Сигеем она основала самиздатовские журналы «Транспонанс» и «Дабл», а также удостоилась премии Андрея Белого за 1998 год в номинации «За особые заслуги».

Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, микроопера «РЫ» меньше всего похожа на традиционный спектакль по поэзии. «Кипучая энергия центральной фигуры русского авангарда 70-х на сцене обрела форму инобытийной клоунады: «немыслимые вокализы, пластика марионеток, гомерически смешно, хтонически жутко».

«В этом образном потоке на фоне красного занавеса, на самом деле, нет ничего лишнего. «Lusores» отказываются от нарратива в пользу того-самого ассоциативного, поэтического театра», — отмечают в Центре Курехина.