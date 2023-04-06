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Караоке с Онегиным и прожарка Обломова: «Театральный проект 27» покажет Stand up по школьной классике

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Режиссерка Юлия Каландаришвили вместе с актерами Иваном Писоцким и Андреем Мишустиным выступят с неклассическим стендапом в образах литературных героев. Спектакль предлагает зрителю вместе посмотреть на героев не с точки зрения «маленьких» и «лишних» людей, а как на наших современников.

«Театральный проект 27»

«Classic. Stand up» обращен к подростковой аудитории, как и другие работы независимого «Театрального проекта 27». Актеры разрушат стереотип о том, что школьная литература — это скучно. Главные исполнители вместе со зрителями поговорят о классике не за партой, а за столиком клуба. А вместо формы лекции будет живой диалог и комедия.

«Почему Обломов 24/7 лежит на диване? Как развивались бы отношения Онегина и Татьяны, если бы у них был интернет? По каким причинам страдали бы персонажи Чехова сейчас? Команда спектакля уверена, что герои классики не так уж далеки от нас, в их чувствах и поступках на самом деле есть ответы на многие вопросы о нас самих», — рассказали организаторы «Classic. Stand up».

Спектакль предлагает зрителю вместе посмеяться на тему «обязательной» литературы, посмотреть на героев не с точки зрения «маленьких» и «лишних» людей, а как на наших современников. Стендап по классике – пространство для свободного и непринужденного общения, а еще — попытка влюбить школьников в литературу.

На сцену перед зрителями выйдет сама режиссерка Юлия Каландаришвили и актеры ее спектаклей «Лис Peace» и «Краш в Сердце» — Иван Писоцкий и Андрей Мишустин. Спектакль «Classic. Stand up» пройдет 11, 12, 19 и 20 апреля в петербургском Rossi’s Club.

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