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Театр

Вячеслав Полунин, Алиса Фрейндлих и другие актеры на снимках театральных фотографов в экспозиции новой выставки в «Росфото»

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Выставочный проект предлагает поразмышлять о специфике театральной фотографии и фотографической выразительности театра. Более 200 подлинных снимков из собраний трех музеев, а также работы современных петербургских театральных фотографов обещают «в полной мере раскрыть» жанр.

Изображение предоставлено музеем "Росфото"

Сергей Жиркевич. Портрет клоуна Феликса Агаджаняна. 1985-1989 годы

Выставку «Три века театральной фотографии» «Росфото» открывает совместно с Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина и Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства. В экспозицию вошли портреты известных драматических артистов и оперных див, выполненные в светописных мастерских в середине-второй половине XIX века, а также съемки режиссерских спектаклей специально приглашенными в театр фотографами века ХХ-го.

Изображение предоставлено музеем "Росфото"

Виктор Васильев. "Актрисы". 1978 год

Изображение предоставлено музеем "Росфото"

Олег Миронец. Актер Вячеслав Полунин, 1990‑е годы

Среди авторов представленных на выставке работ — Карл Бергамаско, Вольф Чеховский, Карл Фишер, Елена Мрозовская, Моисей Наппельбаум, Петр Оцуп, Яков Толчан, Нина Аловерт, Валерий Плотников и другие фотографы.

Изображение предоставлено музеем "Росфото"

Валентин Голубовский. Аркадий Райкин, 1980‑е годы

Изображение предоставлено музеем "Росфото"

Павел Бояров. "Антракт", 1960‑2000‑е годы

«Росфото»

О выставке «Три века театральной фотографии»:

Интерес к происходящему на сцене, репетиционной, в гримерке и театральных цехах со стороны авторской фотографии последних десятилетий — все это последовательно демонстрирует своеобразие визуальной привлекательности театра. Взгляд фотохудожников через три века представляет современному зрителю все основные жанры театрального искусства: драматический, оперный, кукольный театр, пантомиму, а также языком фотографии раскрывает личность известных режиссеров, актеров, певцов, мастеров кукольной сцены, пластического театра.  

Выставка «Три века театральной фотографии» будет открыта с 14 апреля по 25 мая 2023 года в музее «Росфото».

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