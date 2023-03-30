«Росфото»

О выставке «Три века театральной фотографии»:

Интерес к происходящему на сцене, репетиционной, в гримерке и театральных цехах со стороны авторской фотографии последних десятилетий — все это последовательно демонстрирует своеобразие визуальной привлекательности театра. Взгляд фотохудожников через три века представляет современному зрителю все основные жанры театрального искусства: драматический, оперный, кукольный театр, пантомиму, а также языком фотографии раскрывает личность известных режиссеров, актеров, певцов, мастеров кукольной сцены, пластического театра.