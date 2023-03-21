Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

В Петербурге в самом разгаре театральный сезон. «Собака.ru» рассказывает о главных спектаклях, на которые стоит брать билеты прямо сейчас: от «Обыкновенной истории» с Александром Новиковым и Федором Федотовым и точной исторической реконструкции балета Мариуса Петипа «Дочь Фараона» до гастролей МХТ им. Чехова и бенефиса Татьяны Пилецкой в честь 95-летия.
МАРТ
Владислав Романов
«Сказка о попе и работнике его Балде» (3+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 18 марта, 2 апреля
Классический пушкинский сюжет режиссер Чакчи Фросноккерс и актер Владислав Романов превратили в веселый моноспектакль. История об изобретательном и сообразительном герое здесь реализуется буквально: у артиста больше двух десятков объектов внимания, с которыми он должен работать непрерывно. Ведь не на пустом месте Балду зовут находчивым! По словам художественного руководителя театра, пушкинский персонаж — это «национальный герой, воплощение того самого хрестоматийного Ивана-дурака, который на самом деле умнее всех».
«Жизнь Василия Фивейского» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 23 марта, 20 апреля
В МТК продолжаются премьерные показы спектакля «Жизнь Василия Фивейского». Мало того, что это первая в истории театра кукол постановка повести Леонида Андреева, так она еще и обещает стать самой масштабной и самой драматичной работой МТК: здесь занята почти вся труппа, созданы масштабные декорации, используются природные фактуры, хор и самая точная, на скромный взгляд авторов, метафора рока, выраженная в пластике кукол.
История жизни простого деревенского священника Василия, пережившего события одно ужаснее другого и пришедшего к богоборчеству, в свое время наделала шуму в литературной среде. По словам художественного руководителя театра Чакчи Фросноккерса, это спектакль «для взрослой умудренной и просто мудрой аудитории, поклонников творчества Леонида Андреева, а также всех, кого беспокоят вопросы веры».
Мария Хорева выйдет на сцену во второй день премьеры — 25 марта.
«Дочь Фараона» (6+)
Где: Мариинский-2
Когда: 24, 25, 26 марта
Первая балетная премьера Мариинского театра в 2023 году должна стать по-настоящему масштабной. Спектакль готовит буквально вся балетная труппа: в показах заняты четыре состава ведущих солистов — как звезды, так и молодые артисты.
«Дочь Фараона» Цезаря Пуни будет идти в оригинальной хореографии Мариуса Петипа. Тем интереснее, как справятся с «довагановской» стилистикой современные танцовщики. По словам балетмейстера Мариинки Юрия Фатеева, наибольшую трудность для сегодняшнего поколения представляет пантомима, которая должна быть не только исторически достоверной, но и понятной зрителям.
Восстановлением спектакля в версии Петипа занимался приглашенный итальянский хореограф Тони Канделоро, исследователь русского балета XIX — начала XX века. В основу реконструкции легли в том числе воспоминания артистов, участвовавших в «Дочери фараона» и Русских сезонах Дягилева. Художественное оформление воссоздал американский художник Роберт Пердзиола — изучив архивы, он разработал декорации по подлинным старинным эскизам.
«Зеленая птичка» (12+)
Где: Karlsson haus
Когда: 24 марта, 9 апреля
Фьяба (то есть волшебная сказка) «Зеленая птичка» — сиквел другой пьесы Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Обычно сказочные истории заканчиваются на самом интересном месте, а дальше читателям и/или зрителям приходится додумывать самим, что же могло произойти с героями. Не таков итальянский драматург, которого чрезвычайно почитали немецкие романтики: он сам сочинил продолжение про уже знакомых персонажей. Одни здесь буквально обретают вторую жизнь; другие — несметные сокровища, но утрачивают душу; третьи наконец получают по заслугам.
Марина Солопченко (это уже ее третья режиссерская работа) обнаруживает в сюжете, придуманном два с лишним столетия назад, весьма актуальные мотивы: конфликт поколений —резкие подростки против нетерпимых родителей. И задается не менее актуальными вопросами. Как найти ключ к пониманию взрослеющего человека? Как избежать непоправимых ошибок и научиться выходить из сложных ситуаций с добрым итальянским юмором? Ответы герои найдут, пройдя через череду страстей, загадок и комедийных ситуаций.
Егор Лесников
«Покровские ворота» (16+)
Где: «Балтийский дом» (большая сцена)
Когда: 25 марта
На постсовестком пространстве, пожалуй, будет трудно найти человека старшего и среднего поколения, не видевшего или хотя бы не слышавшего про культовую экранизацию пьесы Леонида Зорина, сделанную Михаилом Козаковым. А уж реплики, которые произносили отдельные персонажи, давно приобрели статус афоризмов. Пять лет назад в Театре Ермоловой его худрук Олег Меньшиков (сыгравший в телефильме Костика) запустил проект «Кино на сцене», и первым опытом стала читка именно «Покровских ворот». Так что нужно обладать бесстрашием камикадзе, чтобы взяться за полноценную театральную постановку этой пьесы.
Режиссер Александр Кладько уже «разминался» на схожем материале, когда ставил «Девчат» по одноименной повести Бориса Бедного, положенной в основу комедии Юрия Чулюкина. Его новая постановка в первую очередь потрафит носителям романтических представлений о советском прошлом. По сцене БалтДома разливается светлая и трепетная ностальгия по той общности, что существовала между людьми (все больше в воображении авторов), по любви, дружбе и теплоте соучастия. Впрочем, терапевтическая доза переживаний о прошлом вряд ли нынче сильно помешает.
Анатолий Журавин и Алла Данишевская
«Сцены супружеской жизни» (Восемь эпизодов по мотивам киносценария Ингмара Бергмана)
Где: «Открытое пространство» (Моховая ул., 42)
Когда: 25 марта
Ингмар Бергман, написавший сценарий к своей кинокартине с участием Лив Ульман и Эрланда Юзефсона, поделил историю страсти, сострадания, искренности на шесть эпизодов. Режиссер Роман Габриа разъял бергмановский сюжет на восемь частей и поместил своих героев (их играют Алла Данишевская и Анатолий Журавин) в замкнутое камерное пространство, где все события и фрагменты взаимоотношений протекают, словно в документальном кино. В обыденности и банальности этой истории, в разладе каждого личного космоса отражается непрочность, зыбкость современного мира, частью которого является человек. Силясь ухватить утекающий, как песок сквозь пальцы, смысл жизни, герои проходят непростой для обоих путь.
«Эйнштейн. Что нам светит?» (6+)
Где: Karlsson haus
Когда: 26 марта, 1, 22 апреля
Идея поставить биографию света (что? да!) могла прийти в голову, наверное, только самым отчаянным выдумщикам и фантазерам. Но в театре, а тем более детском, возможно практически все. Режиссер Наталья Слащева вместе с художником Виктором Клочко, композитором Пафнутием Кузюкяном и видеографом Еленой Байковой сперва попросят всех присутствующих пристегнуть ремни, после чего дадут старт невероятному путешествию — навстречу звездам в самые отдаленные уголки Вселенной. Природа света интересует создателей спектакля как в смысле физическом, так и в метафизическом. Что значит загореться для человека? Что — потухнуть для взгляда? Кто или что может быть источником света? А я сам? Сам я — источник света или черная дыра?
«Меня зовут Пеппи» (5+)
Где: Karlsson haus
Когда: 27 марта, 8, 14 апреля
Где же еще, как не в Karlsson haus, следовало ждать спектакль про озорную, неунывающую и независимую рыжую девчонку по имени Пеппи, живущую на заброшенной вилле «Курица»?! Способная в одно мгновение перевернуть все с ног на голову, сходу придумать какую-нибудь забавную штуку и с легкостью нарушить, казалось бы, незыблемые правила — такая героиня не может не полюбиться и малышам, и взрослым. В пользу спектакля говорят еще две вещи: поставила его Екатерина Ложкина-Белевич, не первый год виртуозно работающая с детской темой, а сценографию придумывал один из лучших театральных художников Эмиль Капелюш. Ну и какие еще аргументы вам нужны?!
«Мистики» (16+)
Где: «Открытое пространство» (Моховая ул., 42)
Когда: 28 марта
В основе спектакля Ивана Рябенко — первая часть «Поэмы без героя». Ахматова начала ее писать незадолго до начала Великой Отечественной, но речь в ней идет о событиях другого предвоенного года — 1913-го. Серебряный век русской культуры шел к своему трагическому завершению и оттого мистический ореол, рожденный трагическими предчувствиями людей искусства, окутывал эти времена еще сильнее.
В спектакле одного из самых деликатных петербургских режиссеров нового поколения три собирательных женских образа. В каждом проступает и alter ego Ахматовой. Объединяет же героинь тот, кто ушел слишком рано, оставив потрясение от утраты и тоску по непрожитым чувствам. Костюмы к спектаклю создала дизайнер Нина Штеренберг, чей стиль идеально совпадает с ахматовской поэзией.
Константин Хабенский
Гастроли МХТ им. Чехова
Где: Александринский театр
Когда: с 31 марта по 8 апреля
Откроет марафон наисвежайшая мхатовская премьера — «Дядя Ваня» Дениса Азарова (31 марта и 1 апреля, Основная сцена, 16+). Режиссер Азаров рассказывает историю про глобальное ментальное одиночество, кульминация которого приходится на время летней страды. И далеко не у всех в этом спектакле будут возможности рефлексировать и душевно терзаться. Как и режиссерском дебюте Евгения Серзина в театре «Приют комедианта», врача Астрова здесь тоже играет Павел Чинарев.
Первая редакция «№ 13» — спектакля-старожила мхатовской афиши появилась 22 года назад. Ураганный успех ей обеспечил блестящий актерский состав: Евгений Миронов, Аванград Леонтьев, Ксения Лаврова-Глинка, Александра Скачкова и другие. В 2014-м произвели перезагрузку, приставив к номеру букву «D». Эту версию под названием «№13D» и привезут в Петербург и покажут всего раз — 2 апреля на Основной сцене (16+).
Спектакль Петра Шерешевского «Друг мой» (16+) по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика сыграют 3 апреля на Новой сцене Александринки. Ночной городской трип двух приятелей Шерешевский ставит как историю, герои которой не желают взрослеть, и о мире, застрявшем в поэтике юности.
В «Не покидай свою планету» Виктора Крамера (4 и 5 апреля, Основная сцена, 12+) Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» разыграют спектакль-фантазию, в котором соединены приемы драматического театра, классическая музыка, кинетические объекты и последние достижения в области видеоарта.
Спектакль «Чрево» (18+) Андрея Гончарова вырос из лаборатории (такой вот каламбур, да), посвященной авторам первой половины XX века. Рассказ Евгения Замятина, написанный в 1915-м, — стартовая проба большой повести «Наводнение», которая в последние годы активно ставится на российской сцене. В сочинявшемся в тяжелые военные времена тексте отразились темы, занимавшие писателя и дальше, — страсть, любовь, ужас смерти, преступление и наказание, женщина и мужчина, душа и тело. Покажут спектакль 7 апреля на Новой сцене Александринки.
И завершит девятидневный мхатовский марафон еще одна постановка Виктора Крамера «Враки или завещание барона Мюнхгаузена» (7 и 8 апреля, Основная сцена, 16+). Текста спектакля скомпилирован из рассказов самого барона, сочинений писателя Распе и поэта Бюргера, а также трудов театральных деятелей Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра. Не обошлось и без Григория Горина — из его пьесы позаимствовали несколько персонажей. В роли веселого и находчивого выдумщика — худрук театра Константин Хабенский.
АПРЕЛЬ
Борис Смолкин
«Игра любви и случая» (18+)
Где: «Приют комедианта»
Когда: 8, 9 апреля, 21, 23 мая
Французский драматург Пьер Мариво оставил в наследство потомкам несколько десятков пьес, повестей, романов и игривое словечко «мариводаж», означающее манерный и своеобразный слог, богатый неологизмами. «Игра любви и случая» — пожалуй, самое известное его сочинение и классика романтической комедии положений. Очередная история любви и нежелание героини покориться желанию сумасбродного отца приводит к двусмысленной путанице: слуги на время превращаются в господ, а господа — в слуг.
Герои всю дорогу тщательно скрывают свои чувства и намерения, коммуницируя через изысканные или не слишком метафоры. Сергей Грицай раскроет психологизм действия, эмоции и внутренние конфликты не только с помощью режиссерских решений, но и хореографических номеров, придающих объем характерам персонажей и делающих спектакль еще зрелищнее. Тем более, что Галантный век дает богатую пищу для авторской фантазии. В роли сумасбродного отца — Борис Смолкин.
Жан-Батист Мольер, портрет Пьера Миньяра, 1658 г.
«Лекарь поневоле» (16+)
Где: Малый Драматический Театр — Театр Европы
Когда: 13, 14 и 24 апреля
Пьесу Мольера шла на сцене МДТ в 1954-м. Спустя почти 70 лет к ней решили снова обратиться, а на постановку позвали Геннадия Тростянецкого. «Лекаря» он ставил несколько лет назад в Омском театре драмы, но хрестоматийные тексты с годами лишь обрастают новыми смыслами и приобретают оттенки. Комедии на сцене МДТ — нечастый жанр, тем любопытнее будет увидеть результат сотрудничества темпераментного, эмоционального режиссера, чью фантазию иногда даже хочется сдержать, и хорошо натренированной труппы.
Сэмюэл Беккет
«Счастливые дни» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета (камерная сцена)
Когда: 14 апреля, 19 мая
Пьеса Беккета из тех, что мгновенно становятся классикой, но немногие готовы к ней подступиться. Режиссер Владимир Кустов решился, пригласив на главную (и по факту единственную) роль актрису Елену Комиссаренко.
Роль Винни — одна из труднейших в мировом репертуаре. Первое действие героиня проводит погруженной в песок по пояс, во втором — по горло. В ее монологе смешиваются воспоминания о первой встрече с любимым, выдержки из инструкции к зубной щетке, сетования на возраст и замечания по поводу окружающего ландшафта. От актрисы требуется необычайное мастерство, чтобы зритель не устал и не заскучал от потока сознания, льющегося безостановочно. И выбор Елены Комиссаренко выглядит идеальным: умеющая быть ироничной, не боящаяся выглядеть смешной и нелепой, музыкальная и пластичная актриса кажется создана именно для этой роли. Подтверждение можно будет получить совсем скоро.
Геннадий Блинов
«Преступление и наказание» (16+)
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Когда: 15, 16 апреля (предпремьерные показы)
Достоевский для японской культуры, можно сказать, роднее родных. Достаточно вспомнить экранизацию романа «Идиот», сделанную в 1951 году тогда еще мало кому известным Акирой Куросавой. До нее была еще другая, снятая в 1929-м режиссером Кеисуке Сасаки. А в 2012-м Манабу Асо поставил телесериал по «Преступлению и наказанию». Про театр и говорить нечего — спектакли по Достоевскому выходят регулярно. Так что режиссер Мотои Миура, в настоящий момент продолжающий репетиции с артистами труппы БДТ, «наследник» большой и серьезной традиции. Что означает — сильных эмоций и привычной экспрессии ждать не стоит, рисунки ролей пропишут каллиграфически тонко, а западный психологизм здесь ожидаемо столкнется с символизмом Востока.
В постановке занято несколько поколений артистов: от Татьяны Бедовой, сыгравшей Сонечку Мармеладову в 1969-м в экранизации Льва Кулиджанова, до дебютантки из стажерской группы Александры Соловьевой в этой же роли. Родионом Раскольниковым станет Геннадий Блинов, следователем Порфирием Петровичем — Руслан Барабанов.
МАЙ
Александр Новиков и Федор Федотов
«Обыкновенная история» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета (большая сцена)
Когда: 1, 2 мая
Режиссер Роман Кочержевский продолжает испытывать на прочность то тексты школьной программы, то мировую классику, используя современный театральный язык и явно не страшась сравнения с постановками, вошедшими в золотой фонд, в том числе и отечественного театра. Самая известная версия гончаровского романа появилась в 1970 году в «Современнике»: Галина Волчек поставила спектакль, отдав главные роли Михаилу Козакову и Олегу Табакову.
Сегодня литературный дебют Гончарова, написанный в жанре романа воспитания, снова оказался актуальным. Провинциальный трепетный юноша Сашенька Адуев приезжает в Петербург, где многое переживает впервые. Дядя Петр Адуев пытается остановить романтические порывы племянника, но безуспешно. В спектакле Романа Кочержевского столкнутся человек познающий (в лице Александра) и человек познавший (в лице Петра), а со зрителями будет вестись ненавязчивый и недидактичный разговор «о том, как важно смещать центр своего внимания с себя самого, ставить в приоритет не только свои интересы и желания, но и близких тебе людей». Уточним, что роль человека пожившего, то есть Петра Ивановича Адуева, исполнит Александр Новиков. Александра Адуева — Федор Федотов.
В роли Боркмана — Иван Трус.
«Боркман» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 3 мая
В январе 2021 года Андрей Калинин выпустил премьеру «Товарищ Кисляков», удивив не только неожиданным выбором литературного материала, но и самим спектаклем. Спустя два года режиссер пришел к известному не только в узких кругах автору — норвежскому драматургу Генрику Ибсену, выбрав для постановки его позднюю пьесу «Йун Габриэль Боркман».
Сюжет разворачивается в родовой усадьбе в течение одного зимнего вечера. Все герои пребывают в состоянии сильного внутреннего разлада, который вскоре начинает проявляться, таща скелеты из всех шкафов. Вслед за драматургом Андрей Калинин словно под лупой изучает процесс распада семьи и исследует природу человеческих чувств, не привязывая героев и ситуации ни к какому времени. Спектакль изобилует многочисленными аллюзиями, реминисценциями и загадками, сквозь которые то идешь свободно, то продираешься, как через бурелом. К финалу, как нетрудно догадаться, все ребусы будут разгаданы, а разрозненные фрагменты сложатся в единый и весьма неожиданный узор.
Фото с репетиций.
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (16+)
Где: Театр «На Васильевском»
Когда: начало мая
Режиссер Галина Зальцман — ученица Алексея Бородина, Юрия Погребничко и Виктора Рыжакова — снова ставит в Театре «На Васильевском», на этот раз выбрав самую известную пьесу Тома Стоппарда, которую он сам же и экранизировал в 1990 году.
Розенкранц и Гильденстерн из тех, что зовутся героями второго плана, благодаря заслуженному автору английской драматургии наконец вышли из сумрака и оказались в центре внимания. В ироническую интеллектуальную игру, напичканную до отказа парадоксальным британским юмором и изысканными философскими умозаключениями, сыграют Артем Цыпин и Михаил Николаев. И это серьезная причина почему на спектакль следует покупать билеты уже сейчас.
Дмитрий Честнов
«Морфий» (18+)
Где: Небольшой драматический театр
Когда: 10, 11 мая
Этот сезон НДТ проходит под знаком режиссерских премьер выпускников курса Льва Эренбурга. Первые две уже вышли — «Миф о Светлане» (Мария Скачкова) и «Магазин» (Артем Злобин). В мае готовят третью — спектакль Александра Фонарева по мотивам повести Булгакова с участием артистов Дмитрия Честнова и Екатерины Кукуй.
Произведение Михаила Булгакова впервые появится в репертуаре театра. Александр Фонарев убирает признаки конкретного времени действия, концентрируясь на общечеловеческих темах: от внутреннего формирования личности и становления в профессии до возникновения пагубной зависимости и ее фатальных последствий. В камерном пространстве одноактного спектакля история молодого доктора зазвучит искренне и волнующе. Поддерживать настроение и атмосферу «Записок» будет оригинальное живое музыкальное сопровождение ударных и балалайки, чьи звуки подчеркнут чувства героев.
Илья Дель
«Про Федота-стрельца» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета (камерная сцена)
Когда: 12, 13, 25 мая
После того как актер Леонид Филатов прочитал им же сочиненную пьесу-сказку на одном из центральных каналов, историю про удалого молодца моментально растащили на цитаты и наградили статусом народной, возродив утерянное явление скоморошины. Тем более, что и весь рассказ в пьесе разыгрывают как раз скоморохи-потешники.
Режиссер Федор Пшеничный определяет жанр будущей премьеры как «скоморошина без антракта». Так что все одно к одному. Тягаться с филатовским исполнением, которое врезается в память навсегда, будет непросто, но когда у тебя такая актерская команда (Анна Алексахина, Илья Дель, Виталий Куликов, Марк Овчинников, Татьяна Трудова), возможно если не все, то многое.
Режиссер Антон Оконешников
«Руслан и Людмила» (6+)
Где: Александринский театр (основная сцена)
Когда: 20, 21 мая
Режиссер Антон Оконешников в родном театре уже ставил на Малой сцене, на Новой сцене и в Царском фойе. А вот на исторической сцене самостоятельно будет работать впервые. Один из самых деликатных и интеллигентных режиссеров Петербурга задумал постановку по первой законченной поэме Пушкина как увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей школьного возраста, а также их родителей. Вместе с богатырем Русланом зрители отправятся в путь, на котором, если кто-то из взрослых еще помнит, будет масса испытаний, загадок и волшебных чудес. В награду герой получит красавицу Людмилу, спасенную из черноморова ворца, а зрители — незабываемые впечатления.
Руслан Кудашов
«Сказке о царе Салтане» (6+)
Где: Большой театр кукол, Основная сцена
Когда: май
В биографии главного режиссера Большого театра кукол Руслана Кудашова поэт Пушкин, конечно же, случался. Но были это постановки, предназначенные все больше для взрослой или подростковой аудитории: например, «Пир во время чумы» в «Потудани» и «Покаяние и прощение» в Театре-студии под руководством Светланы Крючковой. Детскую сказку нашего всего Кудашов, кажется, ставит впервые. И это тем более интересно, потому что почти наверняка в интерпретации одного из главных кудесников петербургского театра кукол она окажется подходящей не только для юных зрителей. А ставить ее будут в традиционном жанре театра кукол ширмовых.
кадр из сериала «Махабхарата»
«Махабхарата. Игры богов» (12+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 30 мая
Древнеиндийский эпос «Махабхарата» по своему объему многократно превосходит вместе взятые «Илиаду» и «Одиссею». Возможно, это одна из причин, почему театральные режиссеры не брались за его постановку. Пока Питер Брук в 1985-м не инсценировал масштабное произведение: спектакль шел такие же масштабные 9 часов. Спустя 4 года вышла трехсерийная телеверсия, длящаяся вдвое меньше. В театре кукол история страшной и бессмысленной войны двух родов (пандавов и кауравов) будет поставлена впервые.
Режиссер Чакчи Фросноккерс полагает, что масштаб произведения и количество линий, то сходящихся, то расходящихся, не должны никого смущать, потому что основная тема (о божественном проклятии, постигшем род человеческий) так увлекательна и глобальна, что только театр кукол с ней и способен справиться.
Кадр из фильма «Доктор Дулиттл »
«Ай! Болит!» (6+)
Когда: конец мая
Где: «Зазеркалье»
Хью Лофтинг начал придумывать сказку про доктора Дулиттла во время Первой мировой войны, а первую книгу серии издали уже в 1920-м. В 1924 году, вдохновившись творчеством британского коллеги, наш Корней Чуковский создал Айболита. Потому что у советских детей должен был быть собственный добрый доктор. Теперь у детей уже российских будет и свой доктор Дулиттл — поющий, а, возможно, даже танцующий. Это уж как решат автор либретто Лев Яковлев, композитор Анастасия Беспалова и режиссер Ольга Фурман. Их будущая работа в жанре приключенческого мюзикла обещает появление в афише театра привлекательного и очень нужного спектакля для петербургских детей и родителей.
ИЮНЬ — НАЧАЛО ИЮЛЯ
А. Н. Островский. Портрет работы В. Г. Перова. 1871 г.
«Бесприданница» (16+)
Где: «Балтийский дом» (большая сцена)
Когда: июнь
В декабре 2021 года на сцене «БалтДома» и не только прошел Первый Всероссийский фестиваль «Вперед к Островскому!». Самому театру уже было что предъявить — на его сцене к тому моменту уже шли «Женитьба Белугина» Валентина Виноградова и «Волки и овцы» Анджея Бубеня. Но двух постановок показалось недостаточно и под конец сезона 2022/23 на Большой сцене режиссер Сусанна Цирюк выпустит «Бесприданницу», в которой задействует в первую очередь молодых артистов труппы. А еще в спектакле прозвучит музыка композитора Андрея Петрова (и не только из фильма «Жестокий романс»).
Кстати, под занавес сезона театр еще обещает бенефис Татьяны Пилецкой — к юбилею актрисы, но подробности пока не раскрывают.
Портрет Достоевского работы В. Г. Перова, 1872
«Мармеладов» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: июнь
Когда говоришь «Преступление и наказание», то в воображении сперва возникает изможденное лицо Родиона Раскольникова, чей организм истерзан внутренними страстями, и только потом уже остальные герои. Создатели будущей постановки решили исправить такую несправедливость и исследовать натуру скромного и робкого пьяницы Семена Мармеладова, представив его на месте главного героя. Что если Мармеладов пройдет дорогой Раскольникова? Какой выбор ждет его и какое он примет решение? Театр рекомендует этот спектакль «маленьким людям, которые не носят с собой топора, но хотят, чтобы и их помянули».
Кадр из фильма «Старик Хоттабыч».
«Старик Хоттабыч» (6+)
Где: «Мастерская»
Когда: июнь
Сказка Лазаря Лагина впервые была издана в 1938 году, а позднее претерпела две редакции, пережила одну экранизацию и одну аудиопостановку, а сейчас если и известна, то не такому уж большому кругу людей. Изменить положение дел взялся главный режиссер театра «Мастерская» Роман Габриа вместе с драматургом Константином Федоровым. В спектакле переплетутся несколько линий — реалистичная, ностальгическая и фантазийная, которые и сформируют уже собственную действительность. А символом универсального регламентированного мира здесь послужат школьные парты. И даже если результат не превзойдет ожидания, посмотреть на проработку прошлого через любимую несколькими поколениями повесть-сказку все равно стоит.
В апреле и мае в «Мастерской» также покажут дипломные спектакли учеников Григория Козлова: «Варшавская мелодия» (режиссер Александр Гошуков), «Дом окнами в поле» (режиссер Ирина Михайленко), «Стеклянный зверинец» (режиссер Дмитрий Хохлов).
Антон Чехов в 1889 году.
«Чайка» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: июнь
Осенью 2021-го режиссер Елена Павлова дебютировала в Александринке с бунинским «Легким дыханием», но не на исторической сцене, а на «7 ярусе» — пространстве, предназначенном для театральных экспериментов. В этом сезоне номинантка на «Золотую маску» доросла до постановки на Новой сцене Александринки. И выбрала для этого чеховскую «Чайку» — пьесу сколь загадочную, столь и легендарную, с грохотом провалившуюся на премьере 1896 года, изруганную критиками, но спустя два года реабилитированную Владимиром Немировичем-Данченнко на сцене МХТ.
Про будущую премьеру известно пока ровным счетом ничего. А про режиссера Елену Павлову — что она нередко работала в нетеатральных пространствах (музеях, библиотеках, церковных катакомбах) и любит незаурядные решения: например, в «Дыхании» герои разговаривают на французском, а понимают ли их зрители — вопрос вторичный.
кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова»
«Женитьба Бальзаминова» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета (большая сцена)
Когда: начало июля
Весь прошлый год имя драматурга Александра Островского не сходило с афиш. В год его 200-летия на зрителей обрушилась лавина из «Бесприданниц», «Гроз», «Мудрецов» и прочих «Горячих сердец» и «Бешеных денег». В Театре им. Ленсовета пошли не самым очевидным путем и для сценического чествования «русского Шекспира» выбрали обаятельную трилогию о Мишеньке Бальзаминове. Постановкой займется Дамир Салимзянов, уже знакомый петербургской публике по спектаклю «Синьор из высшего общества».
Для театра это будет знаковая работа: в 1933 году именно с постановки пьесы «Бешеные деньги» началась его история. В 2023-м — в год двойного юбилея — решили снова обратиться к драматургии, с которой начинали. Режиссер и актеры получат возможность показать вкус к эксцентрике и гротеску, умение пользоваться иронией, а публика увидит ладно скроенный спектакль, главный герой которого по-прежнему будет пытаться решить проблемы, выгодно женившись, и мучительно переживать неудачи, превращая происходящее в комедию с трагичными нотами.
Текст: Наталия Эфендиева
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