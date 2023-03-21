Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

Гастроли МХТ им. Чехова

Где: Александринский театр

Когда: с 31 марта по 8 апреля

Откроет марафон наисвежайшая мхатовская премьера — «Дядя Ваня» Дениса Азарова (31 марта и 1 апреля, Основная сцена, 16+). Режиссер Азаров рассказывает историю про глобальное ментальное одиночество, кульминация которого приходится на время летней страды. И далеко не у всех в этом спектакле будут возможности рефлексировать и душевно терзаться. Как и режиссерском дебюте Евгения Серзина в театре «Приют комедианта», врача Астрова здесь тоже играет Павел Чинарев.

Первая редакция «№ 13» — спектакля-старожила мхатовской афиши появилась 22 года назад. Ураганный успех ей обеспечил блестящий актерский состав: Евгений Миронов, Аванград Леонтьев, Ксения Лаврова-Глинка, Александра Скачкова и другие. В 2014-м произвели перезагрузку, приставив к номеру букву «D». Эту версию под названием «№13D» и привезут в Петербург и покажут всего раз — 2 апреля на Основной сцене (16+).

Спектакль Петра Шерешевского «Друг мой» (16+) по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика сыграют 3 апреля на Новой сцене Александринки. Ночной городской трип двух приятелей Шерешевский ставит как историю, герои которой не желают взрослеть, и о мире, застрявшем в поэтике юности.

В «Не покидай свою планету» Виктора Крамера (4 и 5 апреля, Основная сцена, 12+) Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» разыграют спектакль-фантазию, в котором соединены приемы драматического театра, классическая музыка, кинетические объекты и последние достижения в области видеоарта.

Спектакль «Чрево» (18+) Андрея Гончарова вырос из лаборатории (такой вот каламбур, да), посвященной авторам первой половины XX века. Рассказ Евгения Замятина, написанный в 1915-м, — стартовая проба большой повести «Наводнение», которая в последние годы активно ставится на российской сцене. В сочинявшемся в тяжелые военные времена тексте отразились темы, занимавшие писателя и дальше, — страсть, любовь, ужас смерти, преступление и наказание, женщина и мужчина, душа и тело. Покажут спектакль 7 апреля на Новой сцене Александринки.

И завершит девятидневный мхатовский марафон еще одна постановка Виктора Крамера «Враки или завещание барона Мюнхгаузена» (7 и 8 апреля, Основная сцена, 16+). Текста спектакля скомпилирован из рассказов самого барона, сочинений писателя Распе и поэта Бюргера, а также трудов театральных деятелей Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра. Не обошлось и без Григория Горина — из его пьесы позаимствовали несколько персонажей. В роли веселого и находчивого выдумщика — худрук театра Константин Хабенский.