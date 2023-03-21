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Театр

Историю о юной девушке и жерновах столицы большой страны покажут в «Небольшом Драматическом Театре»

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Это современная, остросоциальная, почти документальная пьеса, какие нечасто появляются в репертуаре театра. 

«Небольшой Драматический Театр»
«Небольшой Драматический Театр»

В камерной пьесе «на двоих», поставленной режиссером Артемом Злобиным по мотивам текста Олжаса Жанайдарова, актрисы Ольга Альбанова и Анна Шельпякова играют историю, как говорят в театре, «глубоко трагическую и даже страшную» — о том, как юная Карлыгаш едет из своего ближневосточного города в большую столицу большой страны и попадает в ее жернова. Хозяйка Зияш, благодетельница и узурпаторша, диктует вновь прибывшей новые правила жизни, за которую та будет цепляться до последнего вздоха.

«Небольшой Драматический Театр»
«Небольшой Драматический Театр»

«Одноактный спектакль «Магазин» за малый отрезок времени ставит глобально важные вопросы, обнажает и обостряет их до предела, предлагая зрителю взглянуть на то, от чего он часто отводит глаза. Несмотря на острую социальность темы и шокирующие повороты сюжета, спектакль создан с долей трагикомического; в нем есть мрачный, но юмор, театральность и метафоричность», — говорят о постановке в «Небольшом Драматическом Театре». 

«Небольшой Драматический Театр»
«Небольшой Драматический Театр»

Премьерные показы спектакля «Магазин» состоятся 28 и 29 марта в пространстве «Небольшого Драматического Театра» на проспекте Кима, 6. Сразу после постановка уедет в Москву — 31 марта и 1 апреля «Магазин» покажут в Арт-платформе в Новом Манеже. «Если и остался в России хороший театр, то держится он на молодых. […] Это правда того стоит, потом скажите мне спасибо за эмоции, который вы переживете», — прокомментировала постановку театра режиссер и автор блога «llllllll1111llllllllll» Настя Паутова

Театр-студия «Небольшой Драматический Театр» был создан в 1999 году на базе выпускного актерско-режиссерского курса Царскосельского филиала петербургской академии театрального искусства «Интерстудио» под руководством Льва Эренбурга, который является бессменным худруком театра. Труппа НДТ — ученики Эренбурга разных лет. В репертуаре театра 22 спектакля, которые были поставлены как самим Эренбургом, так и его учениками — Вадимом Сквирским, Евгением Карповым, Кириллом Скминым, позже — также молодыми режиссерами, выпускниками курса РГИСИ Артемом Злобиным и Марией Скачковой.

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