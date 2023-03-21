Историю о юной девушке и жерновах столицы большой страны покажут в «Небольшом Драматическом Театре»

Это современная, остросоциальная, почти документальная пьеса, какие нечасто появляются в репертуаре театра.
В камерной пьесе «на двоих», поставленной режиссером Артемом Злобиным по мотивам текста Олжаса Жанайдарова, актрисы Ольга Альбанова и Анна Шельпякова играют историю, как говорят в театре, «глубоко трагическую и даже страшную» — о том, как юная Карлыгаш едет из своего ближневосточного города в большую столицу большой страны и попадает в ее жернова. Хозяйка Зияш, благодетельница и узурпаторша, диктует вновь прибывшей новые правила жизни, за которую та будет цепляться до последнего вздоха.
«Одноактный спектакль «Магазин» за малый отрезок времени ставит глобально важные вопросы, обнажает и обостряет их до предела, предлагая зрителю взглянуть на то, от чего он часто отводит глаза. Несмотря на острую социальность темы и шокирующие повороты сюжета, спектакль создан с долей трагикомического; в нем есть мрачный, но юмор, театральность и метафоричность», — говорят о постановке в «Небольшом Драматическом Театре».
Премьерные показы спектакля «Магазин» состоятся 28 и 29 марта в пространстве «Небольшого Драматического Театра» на проспекте Кима, 6. Сразу после постановка уедет в Москву — 31 марта и 1 апреля «Магазин» покажут в Арт-платформе в Новом Манеже. «Если и остался в России хороший театр, то держится он на молодых. […] Это правда того стоит, потом скажите мне спасибо за эмоции, который вы переживете», — прокомментировала постановку театра режиссер и автор блога «llllllll1111llllllllll» Настя Паутова.
Театр-студия «Небольшой Драматический Театр» был создан в 1999 году на базе выпускного актерско-режиссерского курса Царскосельского филиала петербургской академии театрального искусства «Интерстудио» под руководством Льва Эренбурга, который является бессменным худруком театра. Труппа НДТ — ученики Эренбурга разных лет. В репертуаре театра 22 спектакля, которые были поставлены как самим Эренбургом, так и его учениками — Вадимом Сквирским, Евгением Карповым, Кириллом Скминым, позже — также молодыми режиссерами, выпускниками курса РГИСИ Артемом Злобиным и Марией Скачковой.
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