Историю о юной девушке и жерновах столицы большой страны покажут в «Небольшом Драматическом Театре»

Премьерные показы спектакля «Магазин» состоятся 28 и 29 марта в пространстве «Небольшого Драматического Театра» на проспекте Кима, 6. Сразу после постановка уедет в Москву — 31 марта и 1 апреля «Магазин» покажут в Арт-платформе в Новом Манеже. «Если и остался в России хороший театр, то держится он на молодых. […] Это правда того стоит, потом скажите мне спасибо за эмоции, который вы переживете», — прокомментировала постановку театра режиссер и автор блога «llllllll1111llllllllll» Настя Паутова.

Театр-студия «Небольшой Драматический Театр» был создан в 1999 году на базе выпускного актерско-режиссерского курса Царскосельского филиала петербургской академии театрального искусства «Интерстудио» под руководством Льва Эренбурга, который является бессменным худруком театра. Труппа НДТ — ученики Эренбурга разных лет. В репертуаре театра 22 спектакля, которые были поставлены как самим Эренбургом, так и его учениками — Вадимом Сквирским, Евгением Карповым, Кириллом Скминым, позже — также молодыми режиссерами, выпускниками курса РГИСИ Артемом Злобиным и Марией Скачковой.

18+