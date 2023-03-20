Режиссер «Сочинения про Джобса» Иван Пачин представит спектакль «Вафельное сердце» для «Театрального проекта 27»

«Вафельное сердце» — дебют Марии Парр о юном мальчугане, его необычной семье и настоящей дружбе между мальчиками и девочками. Рассказ ведется от лица 9-летнего Трилле в исполнении актера Егора Строкова. Он расскажет много веселых историй о приключениях мальчика и его одноклассницы и соседки Лены, живущих в вымышленной бухте Щепки-Матильды.

«Несмотря на то, что они не похожи друг на друга (Лена всегда придумывает что-то сумасшедшее и интересное, а Трилле чаще задумывается о последствиях их поступков), ребят связывает настоящая дружба. Парочка постоянно попадает в разные ситуации — забавные, трогательные, а порой и опасные. Наблюдая за переживаниями взрослых, они учатся ценить дружбу и близких людей», — говорят о постановке в «Театральном проекте 27».