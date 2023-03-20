Режиссер «Сочинения про Джобса» Иван Пачин представит спектакль «Вафельное сердце» для «Театрального проекта 27»

Это моноспектакль актера театра «Karlsson Haus» Егора Строкова, в основе которого — книга детского писателя Марии Парр: история о дружбе мальчика Трилле и девочки Лене, полная приключений, нежности и вкусных вафель.
«Вафельное сердце» — дебют Марии Парр о юном мальчугане, его необычной семье и настоящей дружбе между мальчиками и девочками. Рассказ ведется от лица 9-летнего Трилле в исполнении актера Егора Строкова. Он расскажет много веселых историй о приключениях мальчика и его одноклассницы и соседки Лены, живущих в вымышленной бухте Щепки-Матильды.
«Несмотря на то, что они не похожи друг на друга (Лена всегда придумывает что-то сумасшедшее и интересное, а Трилле чаще задумывается о последствиях их поступков), ребят связывает настоящая дружба. Парочка постоянно попадает в разные ситуации — забавные, трогательные, а порой и опасные. Наблюдая за переживаниями взрослых, они учатся ценить дружбу и близких людей», — говорят о постановке в «Театральном проекте 27».
О спектакле Ивана Пачина «Вафельное сердце»:
Используя предметы и объекты Егор Строков ловко меняет роли, превращаясь то в Трилле, то в Лену, в дедушку, бабушку и соседа. В спектакле узнается почерк Ивана Пачина, способного из простых предметов создать обаятельный скандинавский мир. Кажется, что этому миру и не нужны громоздкие декорации, изысканные костюмы, так как сила такого театра — в обаянии артиста, красоте простых вещей и попадающей в самое сердце истории.
Премьерные показы нового спектакля режиссера Ивана Пачина «Вафельное сердце» для «Театрального проекта 27» пройдут 25 и 26 марта на площадке «Скороход» на Московском проспекте, 107.
Цель «Театрального проекта 27» — создавать вместе с молодыми авторами актуальные спектакли для самой непростой аудитории — подростков. В 2020 году спектакль «Сочинение про Джобса», поставленный Пачиным для «Театрального проекта 27», стал лауреатом Международного Большого Детского фестиваля в номинации «Лучший драматический спектакль для подростков». Спектакль «Жирная Люба» Юлии Каландаришвили вошел в программу «Золотой маски» («Детский Weekend») и получил статуэтку московской Арт-премии. Постановка «Краш в сердце» была приглашена на фестиваль «Territoria. Kids» (Москва), побывала на гастролях в Новосибирске и Красноярске, а режиссер Юлия Каландаришвили получила Молодежную премию правительства Петербурга. Весной 2023 года «Театральный проект 27» впервые проведет фестиваль для подростков «В смысле?!».
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