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В ТЮЗе имени Брянцева представят литературно-музыкальный спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка»

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Специальный проект в жанре театрализованной чтецкой композиции — коллаборация историка, публициста, переводчика и доктора теологии Мигеля Паласио с театром.

ТЮЗ имени Брянцева

В спектакле Мигеля Паласио заняты артисты Данила Лобов и Алиса Золоткова, приглашенные музыканты и вокалисты. Музыкальным руководителем постановки выступила Александра Чопик. Языком театра в рамках постановки осмысляются жизнь и творчество Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), его восприятие любви, одиночества и смерти. Как рассказали «Собака.ru» в ТЮЗе, этот спектакль — «о необычайном даровании знаменитого испанского поэта и драматурга, о его тесной — эмоциональной и творческой — связи с Россией».

«Постановка наполнена уникальными артефактами и документальными свидетельствами, а также аутентичной музыкой в «живом» исполнении, погружающей зрителя в мир испанской реальности и ирреальности. Образы Лорки, Сальвадора Дали и его сестры Аны Марии, сплетаясь с вокалом и гитарой, распахивают двери перед мистическим духом дуэнде, определившим судьбу главного героя постановки и всей Испании», — отметили в театре.

«Строки Лорки — большая загадка, равно как тайной остается место его упокоения. Его тексты пронизаны яркой страстью и тихой грустью. Федерико — целый универсум, но в первую очередь удивительная душа, источник добра, света и любви. "Я — Федерико Гарсиа Лорка" — фраза, отсылающая нас к незавершенной пьесе гения, но, как и все у него, она имеет двоякий смысл. В истории одного человека, прожившего лишь 38 лет, раскрываются путь и переживания поистине многих из нас. Для меня особая радость и ответственность представить этот очень личный спектакль в ТЮЗе», — поделился Мигель Паласио.

Премьерные показы спектакля «Я — Федерико Гарсиа Лорка» пройдут 6 и 7 апреля на большой сцене Театра юных зрителей имени Брянцева. Подробности можно найти по ссылке.

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