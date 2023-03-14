Михаил Боярский рассказал о планах завершить карьеру в Театре имени Ленсовета

По признанию актера, из-за состояния здоровья, которое ухудшилось после перенесенного коронавируса. В самом театре планы Боярского опровергают, называя информацию «ерундой».
Сюжет под заголовком «Михаил Боярский заявил, что готов завершить карьеру», вышел в программе «Пятого канала» «Светская хроника». «Неужели поклонники больше не увидят его на экране и не услышат песен в исполнении артиста? Почему 73-летний Боярский принял такое решение? Правда, что он так и не смог до конца оправиться после перенесенного ковида? Из-за чего актер спорит с дочерью Елизаветой? И чем собирается заниматься на заслуженном отдыхе?» — говорится в описании выпуска.
Из интервью «Пятому каналу»:
Я вообще заканчиваю с этим, лично я. Мне нравится, когда молодым у нас везде дорога. […] Мне нравится сидеть дома, сидеть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей. […] Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. [После перенесенного коронавируса] глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное. […] Специально пошел посмотреть [на игру Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили], они вроде не такие молоденькие, но выглядят на сцене гораздо моложе своих лет. И уж мне-то — фору дают!
Играть в кино актеру гораздо легче, так как можно переснять дубль или взять перерыв. Однако современные сценарии Боярскому не нравятся — они «достаточно пустые».
В Театре имени Ленсовета заявления Боярского опровергли, назвав информацию о планируемом завершении карьеры ерундой. «Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть», — приводит ТАСС заявление пресс-службы театра. В качестве приглашенного артиста Боярский задействован в спектакле Алексея Арбузова «В этом милом старом доме» и постановке «Смешанные чувства» Олега Левакова.
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