Михаил Боярский рассказал о планах завершить карьеру в Театре имени Ленсовета

Играть в кино актеру гораздо легче, так как можно переснять дубль или взять перерыв. Однако современные сценарии Боярскому не нравятся — они «достаточно пустые».

В Театре имени Ленсовета заявления Боярского опровергли, назвав информацию о планируемом завершении карьеры ерундой. «Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть», — приводит ТАСС заявление пресс-службы театра. В качестве приглашенного артиста Боярский задействован в спектакле Алексея Арбузова «В этом милом старом доме» и постановке «Смешанные чувства» Олега Левакова.