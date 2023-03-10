Сусанна Цирюк назначена главным режиссером ТЮЗа имени Брянцева

«Я очень рада, что мне выпала честь поработать в этом прославленном театре, с его замечательной труппой. Надеюсь, что наше сотрудничество, которое со многими началось еще на выпуске спектакля "Алые паруса", подарит нам позитивные эмоции и новые творческие победы», — отметила Цирюк.

Сусанна Цирюк — режиссер, автор либретто и переводов мюзиклов. В 1989 году окончила консерваторию имени Римского-Корсакова, факультет «Режиссура музыкального театра». В разные годы являлась режиссером-постановщиком Белорусского Академического театра оперы и балета и Мариинского театра, главным режиссером Ростовского государственного музыкального театра, приглашенным режиссером Белорусского Государственного театра музыкальной комедии.

Автор русской версии мюзиклов «Бонни и Клайд» (2010), «Бал вампиров» (2011), «Аладдин» (2012), «Граф Монте-Кристо» (2017). Постановка Цирюк «В джазе только девушки» для Новосибирского театра музыкальной комедии в 2005 году получила «Золотую Маску» в номинациях «Лучший спектакль в жанре мюзикла/оперетты» и «Лучшая мужская роль в жанре оперетты/мюзикла». Также Цирюк удостоена премии Министерства культуры Латвии за работу над спектаклем «Месса» (2007).

Всего Сусанна Цирюк поставила около 70 спектаклей в музыкальных театрах в России и за рубежом — в Бразилии, Швейцарии, Германии, Франции, Болгарии, Латвии и Эстонии.