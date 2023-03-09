Весь день — театр! Дмитрий Крестьянкин, Ангелина Засенцева и другие примут участие в фестивале-марафоне Театрального музея

Как рассказали «Собака.ru» в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства, специально для фестиваля режиссер Дмитрий Крестьянкин готовит экскурсию-рекурсию «Это мой дед». В прогулке по экспозиции участвуют музейные сотрудники и приглашенные гости, потомки известных деятелей русского театра: театроведов Юрия Рыбакова и Анатолия Альтшуллера, режиссера и актера Александра Мгеброва, балерины Матильды Кшесинской, художницы Татьяны Бруни, оперной певицы Ирины Витлин.

Проект Бориса Павловича «Лес», вдохновленный философией Владимира Бибихина и стартовавший в 2021 году, прорастет и в Театральном музее. «Лес. Ангелина» — так называется спектакль Ангелины Засенцевой, которая выбрала для своей работы сложнейший объект исследования — саму себя. «Сеанс медленного чтения превращается в суровый реквием покорителям Сибири и поколенческий манифест», — говорят о постановке в театре.

Актрисы театра «Мастерская» Анастасия Стебнева, Юлия Вибе, Ульяна Лучкина и Дарья Завьялова проведут театрализованную читку «Ремарк» и заговорят голосами главных героинь романов Эриха-Марии Ремарка «Три товарища», «Ночь в Лиссабоне», «Триумфальная арка» и «Жизнь взаймы». «Зрители окунутся в атмосферу европейских столиц, «прогуляются» по Цюриху и узнают, кто же воплощен в образах таинственной и дерзкой Жоан Маду, тонкой Патриции Хольман, решительной Хелен и пленительной Лилиан Дюнкерк», — обещают организаторы фестиваля.

Программа фестиваля-марафона традиционно включает также творческие встречи. На этот раз поговорить о жизни и творчестве придет артист театра и кино, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Худяков. Встречу ведет театральный журналист и блогер Наталья Стародубцева. Завершит вечер музыкальная дэнс-рок-группа «SHUBA Leontieva» с электро-акустическим концертом в исполнении артистов театра «Мастерская».

Однодневный фестиваль-марафон «Весь день — театр» пройдет 25 марта в Театральном музее на улице Зодчего России, 2А с 13:00 до 22:00. Подробности программы и билеты можно найти здесь.

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