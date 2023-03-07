Борис Павлович поставил спектакль по мотивам сборника Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь»

Для режиссера это первый опыт сотрудничества с Театром Ненормативной пластики, на сцене которого представят постановку, для книги петербургского писателя и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 — первая сценическая интерпретация.
Древние мифы, городские легенды, детские фантазии и взрослые фантазмы заплетаются в постановке Павловича в тугую психоделическую косичку. «Страшные сказки Аллы Горбуновой рассказывают об изнанке мира, куда мы попадаем во сне. Или, возможно, о подлинном лице нашего мира, которое обычно скрыто за картонной маской здравого смысла», — говорится в описании спектакля.
Роли в «Конец света, моя любовь» исполнили Ангелина Засенцева, Юлия Захаркина и Яна Савицкая. Поставила сценографию и создала костюмы Ольга Павлович, видеохудожником выступила Александра Магелатова, художником по свету — Юлия Кулешва. Композитором выступили Елена Белкина, которая «крутит ручки в ноутбуке и на ходу сочиняет звуковые ландшафты», и Роман Цепелев.
О сборнике рассказов «Конец света, моя любовь» и работе над постановкой, выдержка по журналу «Театр»:
Мне кажется, что проза Аллы Горбуновой — большое событие. При этом событие, многими не замеченное. Кто-то что-то слышал, читали немногие. Конечно, те, кто следит за современной литературой, Горбунову знают прекрасно. Я же говорю о таких читателях, как сам — непоследовательных любителях. Если прямо в руки не дать — проворонят. А это очень жаль. Мне кажется, Алле удалось схватить что-то очень пронзительное про наш свет и его конец. И, конечно, про любовь. У Аллы Горбуновой очень много любви — к людям, к словам, к зверям, к говорящим зверям, к сказкам, к аутсайдерам и неформалам.
Мне хотелось сделать спектакль, в котором все будет исключительно «как хочется». Потому что сейчас много тоски и печали вокруг. Позвал трёх замечательных актрис, с которыми много работал уже, — Яну Савицкую, Юлию Захаркину, Ангелину Засенцеву — и предложил что-то поделать для души и творческой формы. В этот же самый момент режиссер Роман Каганович и продюсер Ася Наумова позвали меня в кофейню на Фонтанке и спросили, нет ли у меня какой идеи для Театра НеНормативной Пластики. В этом году у театра юбилей, 10 лет, нужен новый репертуар и вообще активная жизнь. Ясно, что это была судьба. Название «Конец света, моя любовь» просто создано для Театра Ненормативной пластики с его мрачной удалью. И мы стали сочинять.
Премьерные показы спектакля пройдут 16 и 17 марта в Театре Ненормативной пластики. Подробности можно найти здесь.
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