Борис Павлович поставил спектакль по мотивам сборника Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь»

Борис Павлович

О сборнике рассказов «Конец света, моя любовь» и работе над постановкой, выдержка по журналу «Театр»:

Мне кажется, что проза Аллы Горбуновой — большое событие. При этом событие, многими не замеченное. Кто-то что-то слышал, читали немногие. Конечно, те, кто следит за современной литературой, Горбунову знают прекрасно. Я же говорю о таких читателях, как сам — непоследовательных любителях. Если прямо в руки не дать — проворонят. А это очень жаль. Мне кажется, Алле удалось схватить что-то очень пронзительное про наш свет и его конец. И, конечно, про любовь. У Аллы Горбуновой очень много любви — к людям, к словам, к зверям, к говорящим зверям, к сказкам, к аутсайдерам и неформалам.

Мне хотелось сделать спектакль, в котором все будет исключительно «как хочется». Потому что сейчас много тоски и печали вокруг. Позвал трёх замечательных актрис, с которыми много работал уже, — Яну Савицкую, Юлию Захаркину, Ангелину Засенцеву — и предложил что-то поделать для души и творческой формы. В этот же самый момент режиссер Роман Каганович и продюсер Ася Наумова позвали меня в кофейню на Фонтанке и спросили, нет ли у меня какой идеи для Театра НеНормативной Пластики. В этом году у театра юбилей, 10 лет, нужен новый репертуар и вообще активная жизнь. Ясно, что это была судьба. Название «Конец света, моя любовь» просто создано для Театра Ненормативной пластики с его мрачной удалью. И мы стали сочинять.