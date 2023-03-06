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Театр «Открытое Пространство» покажет «Сцены супружеской жизни» по мотивам Ингмара Бергмана

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В постановке главного режиссера театра «Мастерская» Романа Габриа задействованы Алла Данишевская Анатолий Журавин — они, помещенные в камерное пространство, представят восемь фрагментов из жизни и взаимоотношений мужчины и женщины.

Театр «Открытое Пространство»

В «Сценах супружеской жизни» Габриа помещает героев в замкнутое камерное пространство. Внутри него, как в документальном кино, протекают восемь эпизодов из жизни мужчины и женщины, восемь фрагментов их взаимоотношений.

«Каково это — просто быть вместе, ужинать за одним столом, ложиться в общую постель. Но в обыденности этой истории, в разладе каждого личного космоса отражается хаос современного мира, частью которого является человек. Пытаясь ухватить ускользающий, словно песок из-под ног, смысл жизни, герои проходят непростой для обоих путь», — говорится в описании спектакля.

Театр «Открытое Пространство» был организован в 2006 году выпускниками актерско-режиссерского курса Григория Козлова, один из них — Роман Габриа. Участники «Открытого Пространства» не отдают предпочтение одному направлению, не ищут броских формулировок, не гонятся за модой и не следуют трендам — это актеры, одержимые идеей «театра для людей». «Мы убеждены, что в театральном искусстве центром притяжения остается человек, его мысли и чувства, его судьба, вписанная в контекст истории», — говорят в театре.

Новая премьера «Открытого Пространства», «Сцены супружеской жизни» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана, состоится 18 и 25 марта на собственной сцене театра на Моховой улице, 25. Подробности и билеты можно найти здесь.

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