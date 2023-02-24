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Театр

Театр «Открытое пространство» покажет спектакль по поэме Анны Ахматовой

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Представление «Мистика» основывается на первой части «Поэмы без героя» поэтессы. Премьера состоится уже сегодня.

Фото: театр «Открытое пространство»

«В спектакле Ивана Рябенко три героини, три женских образа. В каждом из них угадывается alter ego Ахматовой. Объединяет их Он – тот, кто ушел так рано, оставив потрясение от утраты и тоску по непрожитым чувствам», — говорят сами авторы.

Поэма обращена своей первой частью в год 1913, когда «серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл». Эту эпоху окутывает мистический ореол, рожденный трагическими предчувствиями людей искусства. На пороге 1941 года тихим призрачным маскарадом являются поэту тени прошлого, воскрешая из небытия давно исчезнувший мир.

Узнать подробнее можно здесь.

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