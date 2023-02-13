В «Ленинград Центре» снова показывают Timeless

Ключевой символ постановки — кольцо. Без него не состоится свадьба главного героя. Все события спектакля строятся вокруг его поисков, которые переворачивают представления о грехе и добродетелях и у героев, и у зрителей. Благодаря декорациям-трансформерам пространство постоянно меняются, а впечатляющие костюмы переносят действие в разные страны и эпохи. Зритель словно оказывается во сне, где возможно всё, погружается во внутренний мир главного героя и вместе с ним переживает бурю эмоций.

17, 18, 23, 24, 25 февраля

3, 4, 8, 10, 11 марта

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