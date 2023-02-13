18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В «Ленинград Центре» снова показывают Timeless

Поделиться:

Шоу о любви и страсти в постановке режиссера Феликса Михайлова после перерыва возвращается на сцену.

Фото предоставлено пресс-службой «Ленинград Центра»
Фото предоставлено пресс-службой «Ленинград Центра»
Фото предоставлено пресс-службой «Ленинград Центра»

Timeless — мистическая фантасмагория о вечном стремлении мужчин и женщин любить друг друга. Цирковое искусство, хореография, вокал, световые спецэффекты, гигантские куклы объединяются на сцене «Ленинград Центра» в ярком шоу.

Фото предоставлено пресс-службой «Ленинград Центра»
Фото предоставлено пресс-службой «Ленинград Центра»
Фото предоставлено пресс-службой «Ленинград Центра»

Ключевой символ постановки — кольцо. Без него не состоится свадьба главного героя. Все события спектакля строятся вокруг его поисков, которые переворачивают представления о грехе и добродетелях и у героев, и у зрителей. Благодаря декорациям-трансформерам пространство постоянно меняются, а впечатляющие костюмы переносят действие в разные страны и эпохи. Зритель словно оказывается во сне, где возможно всё, погружается во внутренний мир главного героя и вместе с ним переживает бурю эмоций.

17, 18, 23, 24, 25 февраля

3, 4, 8, 10, 11 марта

leningradcenter.ru

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: