В «Ленинград Центре» снова показывают Timeless

Шоу о любви и страсти в постановке режиссера Феликса Михайлова после перерыва возвращается на сцену.
Timeless — мистическая фантасмагория о вечном стремлении мужчин и женщин любить друг друга. Цирковое искусство, хореография, вокал, световые спецэффекты, гигантские куклы объединяются на сцене «Ленинград Центра» в ярком шоу.
Ключевой символ постановки — кольцо. Без него не состоится свадьба главного героя. Все события спектакля строятся вокруг его поисков, которые переворачивают представления о грехе и добродетелях и у героев, и у зрителей. Благодаря декорациям-трансформерам пространство постоянно меняются, а впечатляющие костюмы переносят действие в разные страны и эпохи. Зритель словно оказывается во сне, где возможно всё, погружается во внутренний мир главного героя и вместе с ним переживает бурю эмоций.
17, 18, 23, 24, 25 февраля
3, 4, 8, 10, 11 марта
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