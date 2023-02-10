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На Новой сцене представят спектакль Андрея Калинина «Боркман» по пьесе Генрика Ибсена — первую премьеру театра в 2023 году

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Действие пьесы, которая стала пятой работой режиссера в Александринском театре, разворачивается в течение одного зимнего вечера.

Изображение предоставлено Александринским театром. Фото В. Постнова
Изображение предоставлено Александринским театром. Фото В. Постнова
Изображение предоставлено Александринским театром. Фото В. Постнова
Изображение предоставлено Александринским театром. Фото В. Постнова
Изображение предоставлено Александринским театром. Фото В. Постнова
Изображение предоставлено Александринским театром. Фото В. Постнова
Изображение предоставлено Александринским театром. Фото В. Постнова
Изображение предоставлено Александринским театром. Фото В. Постнова

Действие пьесы «Йун Габриэль Боркман» (1896), ставшей предпоследней в творчестве драматурга Генрика Ибсена и ранее не представленной в репертуаре Александринского театра, разворачивается в течение одного зимнего вечера. В родовой усадьбе Рентхеймов собираются главные герои этой драмы — Йун Габриэль Боркман, бывший банкир, отсидевший в тюрьме за махинации со средствами вкладчиков, его жена Гунхильд, их сын Эрхарт, сестра-близнец жены и бывшая возлюбленная Боркмана Элла.

«Андрей Калинин вслед за драматургом исследует природу человеческих чувств на примере частной истории распада семьи и разрушающегося дома, избегая в спектакле примет какой бы то ни было эпохи, не привязывая героев и ситуации ни к какому времени. В главном постановщик идет за Ибсеном, не меняя сюжетных ходов пьесы, чуть редактируя только финал. В спектакле есть место и психологическому накалу диалогов, и лирической, интимной интонации. Но вместе с тем Калинин отстраивает дистанцию и с текстом, и с сюжетными поворотами, прибегая к иронии, а некоторые ситуации решая и разрешая через гротеск», — говорят о постановке в Александринском театре.

Роли в спектакле исполняют Иван Трус (Йун Габриэль Боркман), Янина Лакоба, Анна Величко (Фру Боркман), Алиса Шидловская (Элла Рейнтхейм), Никита Барсуков (Эрхарт), Мария Нефедова (Фру Вильтон), Степан Балакшин (Фулдал) и Анастасия Гребенчук (Фрида). Художником по костюмам выступила Алиса Юфа, композитором — Элина Лебедзе, соавтором сценария — Алексей Ильин, написавший его вместе с Калининым, хореографом — Александр Лимин, художником по свету — Игорь Фомин.

Премьерные показы спектакля Андрея Калинина «Боркман» пройдут 17 и 18 февраля, а также 4 и 5 марта 2023 года на Новой сцене Александринского театра.

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