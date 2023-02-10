Действие пьесы «Йун Габриэль Боркман» (1896), ставшей предпоследней в творчестве драматурга Генрика Ибсена и ранее не представленной в репертуаре Александринского театра, разворачивается в течение одного зимнего вечера. В родовой усадьбе Рентхеймов собираются главные герои этой драмы — Йун Габриэль Боркман, бывший банкир, отсидевший в тюрьме за махинации со средствами вкладчиков, его жена Гунхильд, их сын Эрхарт, сестра-близнец жены и бывшая возлюбленная Боркмана Элла.

«Андрей Калинин вслед за драматургом исследует природу человеческих чувств на примере частной истории распада семьи и разрушающегося дома, избегая в спектакле примет какой бы то ни было эпохи, не привязывая героев и ситуации ни к какому времени. В главном постановщик идет за Ибсеном, не меняя сюжетных ходов пьесы, чуть редактируя только финал. В спектакле есть место и психологическому накалу диалогов, и лирической, интимной интонации. Но вместе с тем Калинин отстраивает дистанцию и с текстом, и с сюжетными поворотами, прибегая к иронии, а некоторые ситуации решая и разрешая через гротеск», — говорят о постановке в Александринском театре.

Роли в спектакле исполняют Иван Трус (Йун Габриэль Боркман), Янина Лакоба, Анна Величко (Фру Боркман), Алиса Шидловская (Элла Рейнтхейм), Никита Барсуков (Эрхарт), Мария Нефедова (Фру Вильтон), Степан Балакшин (Фулдал) и Анастасия Гребенчук (Фрида). Художником по костюмам выступила Алиса Юфа, композитором — Элина Лебедзе, соавтором сценария — Алексей Ильин, написавший его вместе с Калининым, хореографом — Александр Лимин, художником по свету — Игорь Фомин.

Премьерные показы спектакля Андрея Калинина «Боркман» пройдут 17 и 18 февраля, а также 4 и 5 марта 2023 года на Новой сцене Александринского театра.

18+