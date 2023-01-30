Классическая литература, 10-летие Новой сцены и «Мать» Константина Богомолова: Александринский театр рассказал о планах на 2023 год

В числе наиболее значимых событий года — мероприятия в честь 10-летия Новой сцены Александринского театра, носящей с 2022 года имя Всеволода Мейерхольда.
Литературной основой большинства спектаклей 2023 года станут произведения классической литературы — пьесы Ибсена, Чехова, проза Горького. По поэме Пушкина «Руслан и Людмила» Александринский выпускает детский спектакль: по словам Фокина, «сегодня нам очень важно выпустить спектакль именно для детской аудитории». «Новые поколения зрителей приходят в театр, остаются в театре, важно, чтобы они там воспитывались», — отметил художественный руководитель театра Валерий Фокин.
В числе наиболее значимых событий года Фокин отметил грядущие в мае 2023 года мероприятия в честь 10-летия Новой сцены Александринского театра, носящей с 2022 года имя Всеволода Мейерхольда. В гастрольных планах театра на 2023 год особо подчеркивается «значимость как художественного экзамена» больших репертуарных гастролей в Москве, которые пройдут в два этапа и представят премьеры Александринского театра: в апреле на сцене МХТ имени Чехова — «Отелло», «Тварь», «Процесс». В июне на сцене Большого театра России — «Один восемь восемь один».
Ближайшая премьера театра состоится уже в феврале — это спектакль Андрея Калинина «Боркман» по пьесе Ибсена. Постановка Константина Богомолова по роману Горького «Мать» откроет осенью 2023 года фестиваль «Александринский». Празднование 10-летия Новой сцены пройдет в мае 2023 года в формате масштабного, трехдневного фестиваля, в программе которого будут сконцентрированы все основные направления деятельности этой прогрессивной, мультикультурной площадки. А во дворе Новый сцены будет установлен памятник Мейерхольду.
О программе фестиваля «Александринский» в 2023 году:
В 2022 году мы выполнили все заявленные планы, выпустили премьеры, провели гастроли по многим регионам России и театральный фестиваль «Александринский» в Санкт-Петербурге, сделав акцент на программе национальных театров. Нашу Ассоциацию мы создали всего год назад, в январе 2022 года. Работаем очень продуктивно, реализовано много проектов, и не только гастрольных. Уже есть опыт копродукции. Это очень важно, поскольку именно в сотрудничестве, в совместных репетициях театры находят общий язык. Так, в проекте «Сонеты Шекспира» программы «Другая сцена» объединились актеры нашей труппы, марийского и татарского национальных театров, спектакль создан на трех языках — это уникальный опыт. Осенью 2023 года на фестивале «Александринский» мы вновь делаем акцент на национальной программе, и в частности ожидаем премьеру еще одной совместной постановки участников Ассоциации. Это спектакль Национального театра Карелии и Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова национального театров — «Макбет» на русском, чеченском и карельском языках.
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