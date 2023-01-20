В Москве пройдут Дни Александринского театра — с показами спектаклей, образовательными программами и мастер-классами

В июне на сцене Большого театра России труппа Александринского представит масштабный проект «Один восемь восемь один», обращенный к событиям одного года, ставшего переломным для российской истории. Спектакль поставил лично Фокин в содружестве с художником Алексеем Трегубовым и композитором Вячеславом Бутусовым. Показ станет вторым опытом работы Александринского театра в Большом после гастролей спектакля «Маскарад. Воспоминания будущего» в 2017 году.

Наряду с показами спектаклей, в программу Дней Александринского театра включены образовательные программы, творческие встречи, мастер-классы, мероприятия, направленные как на популяризацию театрального искусства, так и на повышение творческой квалификации профессиональных кадров.

«Гастроли в Москве — это всегда важный художественный экзамен, составившие афишу спектакли очертят живой портрет Александринского театра сегодня. Как всегда, мы проведем творческие встречи и образовательные программы, как для профессионалов, так и для любителей театрального искусства. Важной темой этой части гастролей, безусловно, станут события, которые мы посвятим присвоению Новой сцене Александринского театра имени Всеволода Мейерхольда», — отметил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Первый этап гастролей пройдет с 1 по 8 апреля 2023 года. Дебютным событием станет открытая репетиция «Отелло» Рощина, адресованная студентам театральных вузов. Подробности программы можно найти здесь.

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