«Вишневый сад» с Исаковой и Петровым покажут в рамках петербургских гастролей Театра имени Пушкина

Откроет петербургские гастроли Театра имени Пушкина «Влюбленный Шекспир» в постановке Евгения Писарева. Спектакль не является документалистикой, представляя лишь «остроумную фантазию о молодости гения», созданную на основе киносценария британского драматурга Тома Стоппарда. В своем произведении он описал эпоху Возрождения — с ее верой в человека, творческой энергией, жаждой создавать и совершенствовать мир.

«Уильям Шекспир — молод, гениален, но беден и находится в творческом кризисе. Он влюблен в прекрасную Виолу, против воли помолвленную с другим. Сама же девушка мечтает играть в театре, но женщинам путь на сцену закрыт. Тогда смелая Виола переодевается в мужской костюм. Вдохновленный своим чувством и выпавшими на его долю приключениями, Шекспир пишет одну из самых пронзительных и красивых пьес о любви…» — говорится в описании спектакля.

Премьерный для Петербурга показ «Влюбленного Шекспира» состоится 24 марта.