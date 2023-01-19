18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

«Вишневый сад» с Исаковой и Петровым покажут в рамках петербургских гастролей Театра имени Пушкина

Поделиться:

В марте на сцене ДК «Выборгский» представят чеховскую классику в постановке режиссера Владимира Мирзоева и — впервые в Петербурге — пьесу Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир».

ДК "Выборгский", dkvdk.ru

Откроет петербургские гастроли Театра имени Пушкина «Влюбленный Шекспир» в постановке Евгения Писарева. Спектакль не является документалистикой, представляя лишь «остроумную фантазию о молодости гения», созданную на основе киносценария британского драматурга Тома Стоппарда. В своем произведении он описал эпоху Возрождения — с ее верой в человека, творческой энергией, жаждой создавать и совершенствовать мир.

«Уильям Шекспир — молод, гениален, но беден и находится в творческом кризисе. Он влюблен в прекрасную Виолу, против воли помолвленную с другим. Сама же девушка мечтает играть в театре, но женщинам путь на сцену закрыт. Тогда смелая Виола переодевается в мужской костюм. Вдохновленный своим чувством и выпавшими на его долю приключениями, Шекспир пишет одну из самых пронзительных и красивых пьес о любви…» — говорится в описании спектакля.

Премьерный для Петербурга показ «Влюбленного Шекспира» состоится 24 марта.

ДК "Выборгский", dkvdk.ru
ДК "Выборгский", dkvdk.ru
ДК "Выборгский", dkvdk.ru
ДК "Выборгский", dkvdk.ru
ДК "Выборгский", dkvdk.ru

Работая в Театре имени Пушкина над спектаклем «Вишневый сад», режиссер Владимир Мирзоев поставил классическую трагикомедию Чехова как трезвую, но не безжалостную притчу, одновременно смешную и грустную. «Одна эпоха уже вынуждена сойти со сцены, но будущее еще туманно», — говорят о постановке в театре. В образе Раневской на сцене появляется актриса Виктория Исакова, Лопахина — актер Александр Петров.

Также в постановке задействованы Андрей Сухов (Гаев), Вероника Сафонова (Аня), Наталья Рева-Рядинская (Варя), Александр Дмитриев (Трофимов), Олег Пышненко (Симеонов-Пищик), Вера Воронкова (Шарлотта Ивановна), Сергей Миллер (Епиходов), Артем Ешкин и Владимир Зиберев (Яша), Константин Похмелов (Фирс), Анна Кармакова (Дуняша), а также Артем Борзовский и Роман Борзовский (Гриша).

Показы спектакля «Вишневый сад» пройдут 25 и 26 марта.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Виктория Исакова, Александр Петров

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: