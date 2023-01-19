«Вишневый сад» с Исаковой и Петровым покажут в рамках петербургских гастролей Театра имени Пушкина

В марте на сцене ДК «Выборгский» представят чеховскую классику в постановке режиссера Владимира Мирзоева и — впервые в Петербурге — пьесу Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир».
Откроет петербургские гастроли Театра имени Пушкина «Влюбленный Шекспир» в постановке Евгения Писарева. Спектакль не является документалистикой, представляя лишь «остроумную фантазию о молодости гения», созданную на основе киносценария британского драматурга Тома Стоппарда. В своем произведении он описал эпоху Возрождения — с ее верой в человека, творческой энергией, жаждой создавать и совершенствовать мир.
«Уильям Шекспир — молод, гениален, но беден и находится в творческом кризисе. Он влюблен в прекрасную Виолу, против воли помолвленную с другим. Сама же девушка мечтает играть в театре, но женщинам путь на сцену закрыт. Тогда смелая Виола переодевается в мужской костюм. Вдохновленный своим чувством и выпавшими на его долю приключениями, Шекспир пишет одну из самых пронзительных и красивых пьес о любви…» — говорится в описании спектакля.
Премьерный для Петербурга показ «Влюбленного Шекспира» состоится 24 марта.
Работая в Театре имени Пушкина над спектаклем «Вишневый сад», режиссер Владимир Мирзоев поставил классическую трагикомедию Чехова как трезвую, но не безжалостную притчу, одновременно смешную и грустную. «Одна эпоха уже вынуждена сойти со сцены, но будущее еще туманно», — говорят о постановке в театре. В образе Раневской на сцене появляется актриса Виктория Исакова, Лопахина — актер Александр Петров.
Также в постановке задействованы Андрей Сухов (Гаев), Вероника Сафонова (Аня), Наталья Рева-Рядинская (Варя), Александр Дмитриев (Трофимов), Олег Пышненко (Симеонов-Пищик), Вера Воронкова (Шарлотта Ивановна), Сергей Миллер (Епиходов), Артем Ешкин и Владимир Зиберев (Яша), Константин Похмелов (Фирс), Анна Кармакова (Дуняша), а также Артем Борзовский и Роман Борзовский (Гриша).
Показы спектакля «Вишневый сад» пройдут 25 и 26 марта.
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