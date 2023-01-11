Постановка по роману Сомерсета Моэма откроет театр «Рассвет» в культурном квартале «Брусницын»

В репертуаре театра на данный момент три спектакля: «Играем "Театр"», «Старомодная комедия» и «Праздник одиночества». Кроме того, артисты готовят авторский проект «Танго втроем». Подробностей его пока не раскрывают, но делятся планами на обозримое будущее.

Так, театр «Рассвет» собирается приглашать к себе лучшие постановки негосударственных театров, а также проводить театральные фестивали, концерты и выставки современного искусства.

«Название театра символизирует начало — и нового дела, и новых спектаклей, и новых открытий. В мире может происходить все, что угодно, но рассвет всегда наступает. Этот девиз мотивирует всех сотрудников театра на творчество и дальнейшее развитие», — говорит режиссер театра Валентина Вамбольт.

Откроют театр со спектакля «Играем "Театр"» по знаменитому роману Сомерсета Моэма. Постановка расскажет о блистательном мире актерского закулисья и актрисе Джулии Ламберт, чье увлечение молодым Томом Фэннэлом приводит к череде глобальных событий не только в ее личной жизни, но и во всем светском Лондоне.