18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Постановка по роману Сомерсета Моэма откроет театр «Рассвет» в культурном квартале «Брусницын»

Поделиться:

Труппа уже два года репетирует и играет спектакли, но только сейчас театр открывает свои двери для публики в новом постоянном помещении. Торжественное открытие запланировано на 13 января с постановки «Играем "Театр"».

Пресс-служба квартала "Брусницын"
Пресс-служба квартала "Брусницын"

В репертуаре театра на данный момент три спектакля: «Играем "Театр"», «Старомодная комедия» и «Праздник одиночества». Кроме того, артисты готовят авторский проект «Танго втроем». Подробностей его пока не раскрывают, но делятся планами на обозримое будущее.

Так, театр «Рассвет» собирается приглашать к себе лучшие постановки негосударственных театров, а также проводить театральные фестивали, концерты и выставки современного искусства.

«Название театра символизирует начало — и нового дела, и новых спектаклей, и новых открытий. В мире может происходить все, что угодно, но рассвет всегда наступает. Этот девиз мотивирует всех сотрудников театра на творчество и дальнейшее развитие», — говорит режиссер театра Валентина Вамбольт.

Откроют театр со спектакля «Играем "Театр"» по знаменитому роману Сомерсета Моэма. Постановка расскажет о блистательном мире актерского закулисья и актрисе Джулии Ламберт, чье увлечение молодым Томом Фэннэлом приводит к череде глобальных событий не только в ее личной жизни, но и во всем светском Лондоне.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: