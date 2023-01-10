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Театр

Екатерина Семенчук, Владислав Сулимский и Татьяна Сержан на сцене Мариинского театра исполнят русскую и европейскую оперную классику

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В январе Валерий Гергиев делает акцент на крупные сочинения, в том числе на эксклюзивную постановку оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени», музыкальные драмы Рихарда Вагнера, «Отелло» в редакции 1996 года, «Тангейзера» и другие. А в спектаклях театра примут участие звездные солисты: Нажмиддин Мавлянов, Сергей Скороходов, Михаил Петренко, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина.

Женщина без тени / Мариинский театр, Наташа Разина
Евгений Онегин / Мариинский театр, Валентин Барановский
Бенвенуто Челлини / Мариинский театр, Михаил Вильчук

Постановку оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени» покажут 17 января, один из эксклюзивов Мариинского. В театре эту оперу традиционно исполняют ведущие штатные и приглашенные солисты труппы: Ксения Григорьева (Жена Барака), Михаил Петренко (Барак, красильщик), Жанна Домбровская (Императрица), Сергей Скороходов (Император), Елена Витман (Кормилица).

Оперу «Бенвенуто Челлини» французского композитора-романтика Гектора Берлиоза покажут 10 января в Мариинском-2. Режиссер «Бенвенуто» Алексей Франдетти, как поклонник Феллини, увидел параллели между историей создания статуи Персея, рассказанной в либретто, и историей съемок фильма «8 ½». Титульную партию исполнит восходящая звезда российской оперы Иван Гынгазов. Также в спектакле приняли участие Анастасия Калагина (Тереза), Ирина Шишкова (Асканио), Ярослав Петряник (Фьерамоска), Михаил Петренко (Папа Климент VII).

Драматическая симфония «Ромео и Джульетта» Берлиоза прозвучит 16 января в Мариинском-2 вместе со знаменитыми прелюдией к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси и «Болеро» Мориса Равеля.

Тангейзер / Мариинский театр, Наташа Разина
Пиковая дама / Маринский театр, Наташа Разина
Летучий голландец / Мариинский театр, Наташа Разина

В Мариинском-2 12 и 21 января представят оперу Джузеппе Верди «Отелло» в обновленной редакции постановки 1996 года и с новым звездным составом исполнителей. 12 января в главных партиях: Ахмед Агади (Отелло), Ирина Чурилова (Дездемона), Ариунбаатар Ганбаатар (Яго). В дневном спектакле 21 января в роли Дездемоны выйдет Татьяна Сержан, в вечернем спектакле заняты Нажмиддин Мавлянов (Отелло), Наталья Павлова (Дездемона), Владислав Сулимский (Яго).

Русский репертуар отмечен операми «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева, «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова и сочинениями Петра Чайковского. 14 января в память о выдающемся дирижере Марисе Янсонсе Валерий Гергиев и Мариинский театр исполнят оперу Чайковского «Пиковая дама» в постановке Алексея Степанюка. Роль Германа исполнит Нажмиддин Мавлянов, а в роли Лизы — звезда мировой оперной сцены Екатерина Семенчук.

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Дважды под управлением Гергиева пройдет опера «Евгений Онегин» в классической постановке Юрия Темирканова (13 и 18 января).

Эксклюзивно в Мариинском можно услышать некоторые из музыкальных драм Рихарда Вагнера. В репертуаре месяца: «Тангейзер» (19 января), «Летучий голландец» (25 января) и «Парсифаль» (30 января). В вагнеровской коллекции Мариинского театра «Тангейзер» занимает особое положение: одна и та же команда постановщиков всего за два года предложила две совершенно разные сценические версии этой оперы, одну — в Концертном зале, другую — на сцене Мариинского-2. В январе спектакль представят на Новой сцене. Титульную партию исполнит Сергей Скороходов, Ирина Чурилова (Елизавета), Татьяна Павловская (Венера), Владислав Куприянов (Вольфрам фон Эшенбах), Дмитрий Григорьев (Герман).

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Мариинский театр

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