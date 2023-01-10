Екатерина Семенчук, Владислав Сулимский и Татьяна Сержан на сцене Мариинского театра исполнят русскую и европейскую оперную классику

Постановку оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени» покажут 17 января, один из эксклюзивов Мариинского. В театре эту оперу традиционно исполняют ведущие штатные и приглашенные солисты труппы: Ксения Григорьева (Жена Барака), Михаил Петренко (Барак, красильщик), Жанна Домбровская (Императрица), Сергей Скороходов (Император), Елена Витман (Кормилица).

Оперу «Бенвенуто Челлини» французского композитора-романтика Гектора Берлиоза покажут 10 января в Мариинском-2. Режиссер «Бенвенуто» Алексей Франдетти, как поклонник Феллини, увидел параллели между историей создания статуи Персея, рассказанной в либретто, и историей съемок фильма «8 ½». Титульную партию исполнит восходящая звезда российской оперы Иван Гынгазов. Также в спектакле приняли участие Анастасия Калагина (Тереза), Ирина Шишкова (Асканио), Ярослав Петряник (Фьерамоска), Михаил Петренко (Папа Климент VII).

Драматическая симфония «Ромео и Джульетта» Берлиоза прозвучит 16 января в Мариинском-2 вместе со знаменитыми прелюдией к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси и «Болеро» Мориса Равеля.