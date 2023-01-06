Мариинский театр подготовил рождественскую программу

«С 6 по 8 января в афише Мариинского собраны самые праздничные названия: сказочные оперные и балетные спектакли, концерты и театрализованные события для детей и семейных просмотров», — рассказали в пресс-службе театра. На Рождество, 7 января, на Новой сцене будет показана опера «Руслан и Людмила» Михаила Глинки по мотивам одноименной поэмы Пушкина.

В сочельник в Концертном зале солисты оперы, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Константина Рылова исполнят «Рождественскую ораторию» Иоганна Себастьяна Баха. А в дневном концерте в исполнении оркестра под управлением Заурбека Гугкаева здесь прозвучит цикл Антонио Вивальди «Времена года». Завершит программу «Рождественская сказка» Родиона Щедрина. Композитор написал это произведение специально для Мариинского театра.