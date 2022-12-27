Скончался один из основателей театра «Лицедеи» Александр Скворцов

«Александр Скворцов был одним из родоначальников нашего театра, и его смерть — огромная потеря для нас. Только что мы вернулись из гастрольной поездки в Кузбасс, и еще накануне, уже в Питере, Саша выходил на сцену в представлении «Новогодний вечер с лицедеями», а сегодня ночью его не стало. Можно сказать, что он жил и закончил свой путь в театре, где вместе со Славой Полуниным составлял энергетическое ядро нашего коллектива. Мы все учились у них. И Саша, обладавший уникальным чувством юмора, учил нас легко и талантливо», — приводит ТАСС слова директора театра Виктора Соловьева.

Театр «Лицедеи» начал свою работу в 1968 году, когда в студии пантомимы Рудольфа Славского встретились молодые актеры-мимы Вячеслав Полунин, Александр Скворцов, Николай Терентьев и Александр Макеев. 10 лет спустя, в 1978-м, коллектив получил название «Лицедеи». Собственную площадку на улице Льва Толстого в Петербурге театр получил в 2009 году.

При театре существовала школа «Лицедей-лицей», занимающаяся подготовкой артистов в жанре клоунады и пантомимы. Одними из первых студентов были будущие основатели клоунского театра Семьянюки. Также, курс при театре окончили молодые артисты театра: Анна и Юрий Музыченко — фронтмен группы The Hatters, Полина Бондарь, Снежана Прудько, Наталья Кейхель и Виктория Чуйко.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Скворцова.