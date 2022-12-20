«Упсала-Цирк» и «Summertime Swing» переосмыслят 2022 год в танцевально-цирковом кабаре «Станция»

Вечер откроет мастер-класс от преподавателей школы «Summertime Swing» для всех, кто хочет сделать первые шаги в мир джазовых танцев. Вместе с преподавателями, танцорами и цирковыми артистами участники смогут освоить несложные движения из легендарного tap dance «Shim-Sham» — культового символа эпохи свинга.

Танцевально-цирковое кабаре «Станция» станет кульминацией вечера. Постановка Екатерины Ионас и Анжелики Григорьевой — это метафора прошедшего года: с вокзалами, железнодорожными станциями, поездами, встречами и расставаниями, возвращениями и проводами, а также темой поиска себя на новом месте. Участие в кабаре принимают ученики и преподаватели школы, а также артисты «Упсала-Цирка».

В завершение вечера прозвучит живой джаз в исполнении бэнда Полины Ильиной с танцами в духе ревущих 20-40-х — как говорят организаторы, это станет отличной возможностью применить на практике навыки, полученные в ходе мастер-класса. «Если вам захочется научиться большему, танцоры и преподаватели с удовольствием поделятся энергией и знаниями прямо на танцполе!» — говорят они.

Танцевально-цирковое кабаре «Станция» пройдет 24 декабря в пространстве цирка на Свердловской набережной, 44Ю. Все вырученные средства пойдут на поддержку Гумсклада, «Упсала-Цирка» и школы джазовых танцев «Summertime Swing». Подробности можно найти здесь.