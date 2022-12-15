«Когда зеркало зеркалу снится»: в Шереметевском дворце открывается выставка-посвящение Алле Демидовой

Как рассказали «Собака.ru» в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства, выступающим организатором выставки, местом действия проекта Шереметевский дворец выбран не случайно. Здесь жила и окончила свои дни Прасковья Жемчугова-Ковалева — крепостная актриса, ставшая графиней Шереметевой, с этим адресом связано имя Анны Ахматовой. Дополнительное измерение в пространстве выставки получает и девиз графов Шереметевых «Deus concervat omnia» — «Бог хранит все».

«Искусство актера, как и человеческая жизнь, быстротечно и эфемерно: от него остается лишь память, запечатленная в осколках материального мира — вещах, фотографиях, предметах. В домашней коллекции Аллы Сергеевны есть уникальный артефакт — старинное зеркало, которое, по легенде, принадлежало Прасковье Жемчуговой. Зеркала в выставочном пространстве получают особое, символическое значение. Выступая как постоянные партнеры актрисы, конфиденты, хранители ее тайн, одновременно они — бесстрастные и беспощадные свидетели уходящего времени. Как писала Анна Ахматова в «Поэме без героя», «в дверь мою никто не стучится, только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит», — отмечают в музее.

В экспозиции будут представлены костюмы Демидовой в семи избранных ролях: Гертруды («Гамлет», Театр на Таганке, 1971), Раневской («Вишневый сад», Театр на Таганке, 1975), Федры («Федра», Театр на Таганке, 1989), Медеи («Медея», Театр Attis, 1996), Гамлета («Гамлет-урок», Театр Attis, 2001), Ахматовой («Ахматова. Поэма без героя», Гоголь-центр, 2016) и Старика («Старик и море», Международный театральный фестиваль имени Чехова, 2018). Также на выставке представят вещи из личного собрания актрисы, фотографии и видеофрагменты спектаклей. Важной частью проекта также станет голос Демидовой, который будет звучать в наполненном музыкой пространстве.

Мультимедийный выставочный проект «Когда зеркало зеркалу снится», посвященный актрисе Алле Демидовой, будет работать с 22 декабря 2022 года по 16 апреля 2023-го.

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