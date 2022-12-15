Независимый театр LUSORES покажет две философские премьеры в «Катакомбах Петрикирхе»

Постановка «На дюнах» — почти моноспектакль: на сцену, помимо актера в образе Юргена, 28 и 29 декабря выйдут музыкант-виолончелист и художник, который сопроводит действие картинами на песке. «Из истории, основанной на древних легендах, вырос спектакль о судьбе и поиске ориентира, поиске надежды. Что есть наивысшая ценность жизни и для чего мы есть? Возможен ли ответ? У Андерсена — да. Так же, как и у его современника, теолога Серена Кьеркегора», — приводит журнал «Театр» слова режиссера спектакля Виктории Евтюхиной.

Вторая премьера Евтюхиной, спектакль-оригами «Путешествие улитки», закладывает в основу хайку Иссы «Тихо-тихо ползи, / Улитка, по склону Фудзи / Вверх, до самых высот», которое становится «отправной точкой для путешествия по миру визуальной поэзии». Для премьеры было выбрано пространство «Катакомбы Петрикирхе», где, по словам режиссера, «до сих пор не было ни одного детского спектакля». Премьера постановки состоится 18 декабря.

«Где учиться созерцанию, как не в кирхе XIX века? "Путешествие улитки" — не просто лиричная сказка. Маленькое существо познает мир, учится прислушиваться и помогать, беречь и поддерживать. Кажется, сейчас особенно важно стремиться передать детям такое отношение к миру», — отметила режиссер. Роли в спектакле исполняют Мария Суминова, Яна Звездочетова, Ника Савчук, Дарья Барабенова, Дарья Соколова, Валентина Дерябина и Ксения Лебеденко. Над музыкальным оформлением спектакля работает Дарья Барабенова, художником выступила Наталья Павлова.