Малый театр кукол возник по инициативе студентов СПбГАТИ, ныне РГИСИ. Через инструменты театра кукол актеры и режиссеры пытаются найти новые формы прочтения литературного материала и выстроить диалог со зрителем. В МТК работают пять режиссеров, 12 артистов, четыре художника, хореограф, дизайнер и два администратора. За шесть лет существования театр выпустил 22 спектакля, еще четыре готовятся к постановке в текущем сезоне. В репертуаре театра спектакли для детей и взрослых.

Как рассказали «Собака.ru» в МТК, на собственной площадке театр сможет играть больше спектаклей, выпускать больше премьер, сотрудничать с другими независимыми театрами и принимать зрителей уже у себя дома. По словам художественного руководителя театра Чакчи Фросноккерса, для МТК «обретение своего дома после стольких лет игры на разных площадках» — это «счастье, сравнимое с рождением ребенка». Открыть собственную площадку театру удалось благодаря субсидии Комитета по культуре Петербурга.

Площадка Малого театра кукол откроется 23 декабря на Лиговском проспекте, 267. В этот день дадут фуршет и сыграют спектакль «Школа для дураков» по одноименному роману Саши Соколова — историю ученика закрытой спецшколы, который в своей фантазии создает целые миры: намного более интересные, чем обыденная реальность.