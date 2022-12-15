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Малый театр кукол открывает собственную площадку на Лиговском проспекте

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Он был создан в 2016 году по инициативе студентов Российского государственного института сценических искусств и с тех пор не имел собственного пространства.

Малый театр кукол, mtkteatr.ru

«Школа для дураков»

Малый театр кукол, mtkteatr.ru
Малый театр кукол, mtkteatr.ru
Малый театр кукол, mtkteatr.ru

Малый театр кукол возник по инициативе студентов СПбГАТИ, ныне РГИСИ. Через инструменты театра кукол актеры и режиссеры пытаются найти новые формы прочтения литературного материала и выстроить диалог со зрителем. В МТК работают пять режиссеров, 12 артистов, четыре художника, хореограф, дизайнер и два администратора. За шесть лет существования театр выпустил 22 спектакля, еще четыре готовятся к постановке в текущем сезоне. В репертуаре театра спектакли для детей и взрослых.

Как рассказали «Собака.ru» в МТК, на собственной площадке театр сможет играть больше спектаклей, выпускать больше премьер, сотрудничать с другими независимыми театрами и принимать зрителей уже у себя дома. По словам художественного руководителя театра Чакчи Фросноккерса, для МТК «обретение своего дома после стольких лет игры на разных площадках» — это «счастье, сравнимое с рождением ребенка». Открыть собственную площадку театру удалось благодаря субсидии Комитета по культуре Петербурга.

Площадка Малого театра кукол откроется 23 декабря на Лиговском проспекте, 267. В этот день дадут фуршет и сыграют спектакль «Школа для дураков» по одноименному роману Саши Соколова — историю ученика закрытой спецшколы, который в своей фантазии создает целые миры: намного более интересные, чем обыденная реальность.

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