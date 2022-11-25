В Петербурге стартовала цикл выставок о творчестве Александра Блока

«В будущем мы хотим по хронологии рассказывать о каждой пьесе - не важно, ставились они или нет. Хотим показать Блока именно как драматурга, потому что он оставил очень большое наследие», — рассказала ТАСС специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея Наталья Буторина.

На первой экспозиции зрители познакомятся с историей постановки пьесы «Балаганчик». На выставке представлены печатные издания, иллюстрации, эскизы к спектаклю, театральные афиши и программы, а также платье актрисы Екатерины Мунт и кукла Пьеро, которую подарили самому Блоку после его выступления в Политехническом музее в Москве.

Выставка продлится до 25 мая.