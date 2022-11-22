Опера «Отелло» вернется в Мариинский театр. Главные партии исполнят Хибла Герзмава, Арсен Согомонян и Владислав Сулимский

«Это будет моя первая Дездемона в Мариинском, и я с большим удовольствием и трепетом снова приеду в Петербург, чтобы выступить в "Отелло". На премьеру также приедет потрясающий тенор Арсен Согомонян, и мне кажется, будет очень красивый спектакль. Я этого очень жду. Все что делает Валерий Абисалович, так красиво, так важно», — отметила Хибла Герзмава.

Оперу Джузеппе Верди покажут в Мариинском театре 3 декабря. В юбилейный для театра год Валерий Гергиев решил возобновить спектакли, которые стали заметными в 1990-х. Этот спектакль восстанавливал режиссер Михаил Смирнов на основе лучших традиций постановки 1996 года.

С момента исторической премьеры в Мариинском, которая состоялась 135 лет назад — 26 ноября (8 декабря) 1887 года — на этой сцене сыграли семь постановок. Титульные партии представляли выдающиеся исполнители: Николай Фигнер (премьера 1887 года), Иван Ершов (постановка 1929 года), Николай Печковский (1938), Алексей Стеблянко (1991), Владимир Галузин (постановки 1996 и 2007 годов), Александр Антоненко (2013). В 1992 году именно в партии Отелло петербургские и российские зрители впервые увидели Пласидо Доминго в спектакле Мариинского театра.