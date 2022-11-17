В Мариинском театре исполнят оперу «Руслан и Людмила» Глинки к 180-летию мировой премьеры

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, премьера «Руслана и Людмилы» была назначена в день шестилетней годовщины постановки другой оперы композитора Михаила Глинки — «Жизнь за царя». Газеты писали о «необыкновенных технических эффектах» и «роскошных декорациях» знаменитого художника Андреаса Роллера, а билеты были распроданы на четыре представления вперед.

«Премьера, тем не менее, прошла без шумного успеха, но уже в свой первый сезон была дана 32 раза. И хотя в начале сценической жизни опера не произвела того эффекта, который Глинка ожидал от своего лучшего (по его собственному признанию) сочинения, в дальнейшем она навсегда заняла почетное место в репертуаре музыкальных театров, а увертюра стала одной из самых исполняемых в мире», — отмечают в театре.

Сегодня эпическая опера-сказка по мотивам поэмы Александра Пушкина идет в Мариинском в постановке 1994 года. В спектакле воспроизводятся краски и орнаменты спектакля 1904 года, над которым работали Константин Коровин и Александр Головин. Тогда, в 100-летнюю годовщину со дня рождения Глинки, опера была представлена в ее подлинном виде без купюр.

19 ноября в честь 180-летию мировой премьеры пройдут два показа оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». В дневном спектакле ожидаются дебюты молодых солистов, стипендиатов программы Аткинс в обеих заглавных партиях. Руслана споет Мирослав Молчанов, в роли Людмилы впервые в спектакле Мариинского принимает участие Екатерина Савинкова. Вечером титульные партии исполнят Глеб Перязев и Айгуль Хисматуллина.

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