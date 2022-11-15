Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра Вахтангова

«Театр с ним ничего не расторгал, я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время он приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова не может», — приводит «Интерфакс» слова директора театра Кирилла Крока.

Лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит» и «Чайка» Юрий Бутусов стал главным режиссером Театра Вахтангова в 2018 году. Во время объявления о назначении Бутусова на тот момент худрук театра Римас Туминас заявил, что «этот бунтарь Бутусов» не даст театру очутиться в «классической ситуации» и окаменеть.

Незадолго до этого, в марте 2018 года Бутусов покинул должность худрука театра имени Ленсовета, который занимал с ноября 2017 года. Творчески режиссер был связан с этим театром более 20 лет — он выпустил десятки спектаклей, отмеченных наградами. Сам Бутусов тогда заявлял, что его инициативы блокировали директор театра Валерий Градковский и комитет по культуре, не позволив ему внести изменения в устав театра.