Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2022

Кирилл Люкевич поставил лучший спектакль в театре кукол, Никита Касьяненко получил спецприз как член постановочной группы спектакля «Будь здоров школяр», а артисты театра танца Бориса Эйфмана взяли большинство наград в балетной категории — публикуем полный список лауреатов.
Кирилл Люкевич, поставивший лучший спектакль в театре кукол в 2022 году, и Никита Касьяненко — он получил спецприз как член постановочной группы спектакля «Будь здоров школяр» для МДТ
Драматические театры
Лучший спектакль большой формы
- «Трепет моего сердца» — режиссер Александр Баргман, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
Лучший спектакль малой формы
- «Серотонин» — режиссер Андрей Прикотенко, Театр «Приют комедианта».
Лучшая работа режиссера
- Александр Баргман — за постановку спектакля «Трепет моего сердца», Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
Лучшая работа художника
- Мария Лукка, Александр Мохов — за сценографию и костюмы к спектаклю «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Режиссер Борис Павлович, Театр имени Ленсовета.
Лучшая работа актера
- Денис Пьянов — за роль Ивана Петровича Войницкого в спектакле «Моя дорогая Helene». Режиссер Роман Габриа, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
Лучшая работа актрисы
- Оксана Базилевич — за роль Лалалала в спектакле «Трепет моего сердца». Режиссер Александр Баргман, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
Лучшая роль второго плана
- Богдан Гудыменко — за роль Пшоньяка в спектакле «Трепет моего сердца». Режиссер Александр Баргман, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
- Александр Кудренко — за роль роли в спектакле «Серотонин». Режиссер Андрей Прикотенко, Театр «Приют комедианта».
Лучший актерский дуэт
- Наталья Кутасова, Сергей Паршин — за роли Эльзы Александровны и Василия Игнатьевича в спектакле «Земля Эльзы». Режиссер Галина Зальцман, Театр на Васильевском.
Специальные призы экспертного совета
- Актерскому ансамблю спектакля «Эшелон» режиссера Наталии Лапиной, театр «Мастерская».
- Евгении Натановой — за создание музыкальной партитуры спектакля «Эшелон». Режиссер Наталия Лапина, Театр «Мастерская».
- Яне Туминой, Анатолию Гонье, Маше Небесной, Кириллу Маловичко, Василию Ковалеву, Никите Касьяненко, Нилу Бахурову и Игорю Тимофееву — постановочной группе спектакля «Будь здоров школяр», Малый драматический театр — Театр Европы.
Музыкальные театры
Лучший спектакль в оперном театре
- «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха в постановке Дэниэла Кругликова. Музыкальный руководитель проекта Валерий Гергиев. Дирижер Кристиан Кнапп. Художник-сценограф Иманоль Персе. Мариинский театр.
Лучшая женская роль в оперном спектакле
- Евгения Кравченко — за роль Оксаны в спектакле «Черевички» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков, Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».
Лучшая мужская роль в оперном спектакле
- Станислав Трофимов — за роли Линдорфа, Коппелиуса, Миракля, Дапертутто в спектакле «Сказки Гофмана» в постановке Дэниэла Кругликова. Музыкальный руководитель проекта Валерий Гергиев. Дирижер Кристиан Кнапп, Мариинский театр.
Лучший балетный спектакль
- «Чайка. Балетная история» — балет Бориса Эйфмана, декорации Зиновия Марголина. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
- «Место, которого еще не было» Олега Гудачева. Постановка и хореография Ксении Михеевой. Художник Катерина Андреева. Театральная компания «Проект Ксении Михеевой».
Лучшая женская роль в балетном спектакле
- Мария Абашова — за роль Аркадиной в спектакле «Чайка. Балетная история». Балет Бориса Эйфмана, Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
Лучшая мужская роль в балетном спектакле
- Дэниел Рубин — за роль Константина Треплева в спектакле «Чайка. Балетная история». Балет Бориса Эйфмана, Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
Лучший спектакль в жанре мюзикла
- «Дорогой мистер Смит» Пола Гордона в постановке Алексея Франдетти. Художник-постановщик Вячеслав Окунев. Музыкальный руководитель Елена Буланова, Театр «Приют комедианта».
Лучшая женская роль в мюзикле
- Юлия Дякина — за роль Джуди Эббот в спектакле «Дорогой мистер Смит» в постановке Алексея Франдетти. Музыкальный руководитель Елена Буланова, Театр «Приют комедианта».
- Вера Свешникова — за роль Элизы Дулиттл в спектакле «Моя прекрасная леди» в постановке Григория Дитятковского. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев, Театр Музыкальной комедии.
Лучшая мужская роль в мюзикле
- Иван Ожогин — за роль Джарвиса Пендлтона в спектакле «Дорогой мистер Смит» в постановке Алексея Франдетти. Музыкальный руководитель Елена Буланова, Театр «Приют комедианта».
Лучшая работа художника в музыкальном театре
- Владимир Фирер — за сценографию и костюмы к спектаклю «Гиперболоид инженера Гарина» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер Артур Ераносов, Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
Театр ненормативной пластики — триумфатор в категории «Негосударственные театры». Спектакль «Шиле»
Негосударственные театры
Лучшая роль второго плана
- Андрей Шимко — за роль отца Шиле в спектакле «Шиле». Режиссер Роман Каганович, Театр ненормативной пластики.
Лучшая роль
- Анна Кочеткова — за роль Судьи в спектакле «Шиле». Режиссер Роман Каганович, Театр ненормативной пластики.
Лучший актерский ансамбль
- Спектакль «Больше чем меньше» — режиссер Алина Никольская, Театр Поколений имени З. Я. Корогодского.
Лучшая работа художника
- Любовь Мелехина — за сценографию спектакля «Шиле». Режиссер Роман Каганович, Театр ненормативной пластики.
Лучший спектакль
- «Шиле» — режиссер Роман Каганович, художник Любовь Мелехина, Театр ненормативной пластики.
Специальный приз экспертного совета
- Спектаклю «Три страшных сестры» — за эксперимент в области современного синтетического спектакля. Режиссер Александр Артемов, Театр «ТРУ».
«Сказки Шута и Короля» в постановке Кирилла Люкевича для «Karlsson Haus» — лучший спектакль в театре кукол
Театры кукол
Лучший актерский ансамбль в театре кукол
- Спектакль «Птифуры. Дедушки», режиссер Анна Викторова, Театр «Кукольный формат».
Лучшая работа художника в театре кукол
- Анна Викторова — за сценографию и создание кукол к спектаклю «Птифуры. Дедушки». Режиссер Анна Викторова, Театр «Кукольный формат».
Лучший спектакль в театре кукол
- «Сказки Шута и Короля» в постановке Кирилла Люкевича, Театр «Karlsson Haus».
Лучшая работа режиссера в театре кукол
- Руслан Кудашов — за постановку спектакля «Алиса в стране чудес», Большой театр кукол.
Специальный приз экспертного совета
- Театру «ТриЧетыре» и спектаклю «Музыка моего дятла» — за «творческую открытость недетским темам в детском театре».
Премию номинационного совета в этом году присудили Эдуарду Кочергину — народному художнику РСФСР, лауреату Государственных премий СССР и Государственной премии РФ, и главному художнику БДТ имени Г. А. Товстоногова. Также награду получил Николай Копылов — народный артист РФ и солист Михайловского театра.
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