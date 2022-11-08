Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2022

Театры кукол

Лучший актерский ансамбль в театре кукол

Спектакль «Птифуры. Дедушки», режиссер Анна Викторова, Театр «Кукольный формат».

Лучшая работа художника в театре кукол

Анна Викторова — за сценографию и создание кукол к спектаклю «Птифуры. Дедушки». Режиссер Анна Викторова, Театр «Кукольный формат».

Лучший спектакль в театре кукол

«Сказки Шута и Короля» в постановке Кирилла Люкевича, Театр «Karlsson Haus».

Лучшая работа режиссера в театре кукол

Руслан Кудашов — за постановку спектакля «Алиса в стране чудес», Большой театр кукол.

Специальный приз экспертного совета

Театру «ТриЧетыре» и спектаклю «Музыка моего дятла» — за «творческую открытость недетским темам в детском театре».

Премию номинационного совета в этом году присудили Эдуарду Кочергину — народному художнику РСФСР, лауреату Государственных премий СССР и Государственной премии РФ, и главному художнику БДТ имени Г. А. Товстоногова. Также награду получил Николай Копылов — народный артист РФ и солист Михайловского театра.