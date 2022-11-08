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Театр

Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2022

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Кирилл Люкевич поставил лучший спектакль в театре кукол, Никита Касьяненко получил спецприз как член постановочной группы спектакля «Будь здоров школяр», а артисты театра танца Бориса Эйфмана взяли большинство наград в балетной категории — публикуем полный список лауреатов.

Фото: Лиза Медунецкая

Кирилл Люкевич, поставивший лучший спектакль в театре кукол в 2022 году, и Никита Касьяненко — он получил спецприз как член постановочной группы спектакля «Будь здоров школяр» для МДТ

Драматические театры

Лучший спектакль большой формы

  • «Трепет моего сердца» — режиссер Александр Баргман, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

Лучший спектакль малой формы

  • «Серотонин» — режиссер Андрей Прикотенко, Театр «Приют комедианта».

Лучшая работа режиссера

  • Александр Баргман — за постановку спектакля «Трепет моего сердца», Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

Лучшая работа художника

  • Мария Лукка, Александр Мохов — за сценографию и костюмы к спектаклю «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Режиссер Борис Павлович, Театр имени Ленсовета.

Лучшая работа актера

  • Денис Пьянов — за роль Ивана Петровича Войницкого в спектакле «Моя дорогая Helene». Режиссер Роман Габриа, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

Лучшая работа актрисы

  • Оксана Базилевич — за роль Лалалала в спектакле «Трепет моего сердца». Режиссер Александр Баргман, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

Лучшая роль второго плана

  • Богдан Гудыменко — за роль Пшоньяка в спектакле «Трепет моего сердца». Режиссер Александр Баргман, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
  • Александр Кудренко — за роль роли в спектакле «Серотонин». Режиссер Андрей Прикотенко, Театр «Приют комедианта».

Лучший актерский дуэт

  • Наталья Кутасова, Сергей Паршин — за роли Эльзы Александровны и Василия Игнатьевича в спектакле «Земля Эльзы». Режиссер Галина Зальцман, Театр на Васильевском.

Специальные призы экспертного совета

  • Актерскому ансамблю спектакля «Эшелон» режиссера Наталии Лапиной, театр «Мастерская».
  • Евгении Натановой — за создание музыкальной партитуры спектакля «Эшелон». Режиссер Наталия Лапина, Театр «Мастерская».
  • Яне Туминой, Анатолию Гонье, Маше Небесной, Кириллу Маловичко, Василию Ковалеву, Никите Касьяненко, Нилу Бахурову и Игорю Тимофееву — постановочной группе спектакля «Будь здоров школяр», Малый драматический театр — Театр Европы.
Фото: Данил Ярощук

Мария Абашова в образе Аркадиной в постановке «Чайка. Балетная история» — лучшая женская роль в балетном спектакле

Фото: Данил Ярощук

Музыкальные театры

Лучший спектакль в оперном театре

  • «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха в постановке Дэниэла Кругликова. Музыкальный руководитель проекта Валерий Гергиев. Дирижер Кристиан Кнапп. Художник-сценограф Иманоль Персе. Мариинский театр.

Лучшая женская роль в оперном спектакле

  • Евгения Кравченко — за роль Оксаны в спектакле «Черевички» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков, Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Лучшая мужская роль в оперном спектакле

  • Станислав Трофимов — за роли Линдорфа, Коппелиуса, Миракля, Дапертутто в спектакле «Сказки Гофмана» в постановке Дэниэла Кругликова. Музыкальный руководитель проекта Валерий Гергиев. Дирижер Кристиан Кнапп, Мариинский театр.

Лучший балетный спектакль

  • «Чайка. Балетная история» — балет Бориса Эйфмана, декорации Зиновия Марголина. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
  • «Место, которого еще не было» Олега Гудачева. Постановка и хореография Ксении Михеевой. Художник Катерина Андреева. Театральная компания «Проект Ксении Михеевой».

Лучшая женская роль в балетном спектакле

  • Мария Абашова — за роль Аркадиной в спектакле «Чайка. Балетная история». Балет Бориса Эйфмана, Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.

Лучшая мужская роль в балетном спектакле

  • Дэниел Рубин — за роль Константина Треплева в спектакле «Чайка. Балетная история». Балет Бориса Эйфмана, Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.

Лучший спектакль в жанре мюзикла

  • «Дорогой мистер Смит» Пола Гордона в постановке Алексея Франдетти. Художник-постановщик Вячеслав Окунев. Музыкальный руководитель Елена Буланова, Театр «Приют комедианта».

Лучшая женская роль в мюзикле

  • Юлия Дякина — за роль Джуди Эббот в спектакле «Дорогой мистер Смит» в постановке Алексея Франдетти. Музыкальный руководитель Елена Буланова, Театр «Приют комедианта».
  • Вера Свешникова — за роль Элизы Дулиттл в спектакле «Моя прекрасная леди» в постановке Григория Дитятковского. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев, Театр Музыкальной комедии.

Лучшая мужская роль в мюзикле

  • Иван Ожогин — за роль Джарвиса Пендлтона в спектакле «Дорогой мистер Смит» в постановке Алексея Франдетти. Музыкальный руководитель Елена Буланова, Театр «Приют комедианта».

Лучшая работа художника в музыкальном театре

  • Владимир Фирер — за сценографию и костюмы к спектаклю «Гиперболоид инженера Гарина» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер Артур Ераносов, Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
Театр ненормативной пластики

Театр ненормативной пластики — триумфатор в категории «Негосударственные театры». Спектакль «Шиле»

Негосударственные театры

Лучшая роль второго плана

  • Андрей Шимко — за роль отца Шиле в спектакле «Шиле». Режиссер Роман Каганович, Театр ненормативной пластики.

Лучшая роль

  • Анна Кочеткова — за роль Судьи в спектакле «Шиле». Режиссер Роман Каганович, Театр ненормативной пластики.

Лучший актерский ансамбль

  • Спектакль «Больше чем меньше» — режиссер Алина Никольская, Театр Поколений имени З. Я. Корогодского.

Лучшая работа художника

  • Любовь Мелехина — за сценографию спектакля «Шиле». Режиссер Роман Каганович, Театр ненормативной пластики.

Лучший спектакль

  • «Шиле» — режиссер Роман Каганович, художник Любовь Мелехина, Театр ненормативной пластики.

Специальный приз экспертного совета

  • Спектаклю «Три страшных сестры» — за эксперимент в области современного синтетического спектакля. Режиссер Александр Артемов, Театр «ТРУ».
«Karlsson Haus»

«Сказки Шута и Короля» в постановке Кирилла Люкевича для «Karlsson Haus» — лучший спектакль в театре кукол

Театры кукол

Лучший актерский ансамбль в театре кукол

  • Спектакль «Птифуры. Дедушки», режиссер Анна Викторова, Театр «Кукольный формат».

Лучшая работа художника в театре кукол

  • Анна Викторова — за сценографию и создание кукол к спектаклю «Птифуры. Дедушки». Режиссер Анна Викторова, Театр «Кукольный формат».

Лучший спектакль в театре кукол

  • «Сказки Шута и Короля» в постановке Кирилла Люкевича, Театр «Karlsson Haus».

Лучшая работа режиссера в театре кукол

  • Руслан Кудашов — за постановку спектакля «Алиса в стране чудес», Большой театр кукол.

Специальный приз экспертного совета

  • Театру «ТриЧетыре» и спектаклю «Музыка моего дятла» — за «творческую открытость недетским темам в детском театре».

Премию номинационного совета в этом году присудили Эдуарду Кочергину — народному художнику РСФСР, лауреату Государственных премий СССР и Государственной премии РФ, и главному художнику БДТ имени Г. А. Товстоногова. Также награду получил Николай Копылов — народный артист РФ и солист Михайловского театра.

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Мария Абашова, Кирилл Люкевич, Никита Касьяненко

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