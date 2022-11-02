Игорь Коняев поставил спектакль «Хроники Раздолбая» по роману автора «Похороните меня за плинтусом»

Спектакль «Хроники Раздолбая» по одноименному роману Павла Санаева расскажет о Раздолбае (имя персонажа собирательное), который живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок, а всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, и в один день он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни.

«Перед нами — типичная, но от этого не менее яркая история девяностых, в которой одни оказываются победителями, а другие теряют все. Ее герои — родом из лихого времени, отголоски которого слышны по сей день. Что в эту переломную эпоху случится с Раздолбаем, который хочет всего сразу: и добиться взаимности в любви, и оказаться на вершине успеха, и остаться при этом в гармонии с собой? Задача не из легких! Но желание занять свое место под солнцем, да еще лучше рядом с любимой, слишком уж велико!» — говорят в «Балтийском доме».