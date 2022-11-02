Игорь Коняев поставил спектакль «Хроники Раздолбая» по роману автора «Похороните меня за плинтусом»

Вокруг одноименного романа по сей день ходит легенда о том, что это продолжение знаменитой первой книги Павла Санаева, и главный герой — выросший Саша Савельев.
Спектакль «Хроники Раздолбая» по одноименному роману Павла Санаева расскажет о Раздолбае (имя персонажа собирательное), который живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок, а всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, и в один день он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни.
«Перед нами — типичная, но от этого не менее яркая история девяностых, в которой одни оказываются победителями, а другие теряют все. Ее герои — родом из лихого времени, отголоски которого слышны по сей день. Что в эту переломную эпоху случится с Раздолбаем, который хочет всего сразу: и добиться взаимности в любви, и оказаться на вершине успеха, и остаться при этом в гармонии с собой? Задача не из легких! Но желание занять свое место под солнцем, да еще лучше рядом с любимой, слишком уж велико!» — говорят в «Балтийском доме».
«Хроники Раздолбая» станут вторым проектом, реализованным «Балтийским домом» в сотрудничестве с Коняевым и Санаевым. В 2007 году на сцене театра состоялась премьера спектакля «Похороните меня за плинтусом», который очень быстро стал культовым. Изданные в 2013 году «Хроники», по словам самого Санаева, не являются сиквелом истории жизни Саши Савельева, описанной в дебютном произведении. Несмотря на это, в «Балтийском доме» отмечают: «Вокруг романа по сей день ходит легенда о том, что это продолжение знаменитой первой книги Санаева, и главный герой — выросший Саша Савельев. Так ли это?».
Роли в постановке исполнили Иван Чишасов, Дарья Юргенс, Мария Рубина, Валерий Соловьев, Егор Лесников, Роман Дряблов, Арсений Воробьев, Елена Сохацкая, Валентина Виноградова, Олег Коробкин, Кирилл Гусев, Игорь Гоппиков, Александр Передков, Варвара Маркевич, Виктория Жилина, Елена Карпова и Светлана Митрофанова. Сценографию ставил Николай Слободяник, художником по костюмам выступила Стефания Граурогкайте, за музыкальное оформление отвечал Сергей Патраманский.
Премьера спектакля «Хроники Раздолбая» состоится 25 ноября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Показы постановки также пройдут 26 ноября, 10, 18 и 27 декабря.
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